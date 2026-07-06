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'ಸತ್ಲುಜ್' ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಸ್ಥಗಿತ​​: ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 'ಸತ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಾಗಲ್ಲ'ವೆಂದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್

Satluj: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ನಟನೆಯ 'ಸತ್ಲುಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆ "ಸತ್ಯವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೂತುಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Harbhajan Singh praised Diljit Dosanjh
ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಸತ್ಲುಜ್' ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ (Film Poster, IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 6, 2026 at 1:46 PM IST

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ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ 'ಸತ್ಲುಜ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಮೂವ್​ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ.

ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್​, ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ಮಾಪಕರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ನ್ಯಾಯ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? "ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿತು. ಆದರೆ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ: ಹೊರಗಿನವರಿಂದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಯಾವುದು? ತಮ್ಮದೇ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಭಯದ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದಾಗ" ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದರೆ ಅಮಾಯಕ ಜೀವಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು - ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವಲ್ಲ. ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ರಮ ಕಣ್ಮರೆಗಳು ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ದಹನಗಳ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು, ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗವು ತಲೆಮಾರುಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿಯುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ತಾಯಂದಿರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿವೆ. ಸತ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್​ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್, ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. "ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ಮತ್ತು ನಟ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಝೀ5ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾದ ನಂತರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್​​ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಂಜಾಬ್ 95 ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಚಿತ್ರವು ಜುಲೈ 3ರಂದು ಝೀ5ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ ಝೀ5 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​​ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು.

ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್​ಫಾರ್ಮ್​​ನಿಂದ ರಿಮೂವ್​ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಝೀ5 ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿತು. "ಸತ್ಲುಜ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಗಾಧವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.

"ಝೀ5ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಸತ್ಲುಜ್​ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸೃಜನಶೀಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಂದಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಅಲ್ಲದೇ, "ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಸೂಚನೆ ಬರುವವರೆಗೂ ಈ ಚಿತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರಳಿ ತರಲು ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಮಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೇಳಲಾದ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಅಚಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಹನಿ ಟ್ರೆಹಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸತ್ಲುಜ್, ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಕಣ್ಮರೆಗಳು(ನಾಪತ್ತೆ) ಮತ್ತು ರಹಸ್ಯ ದಹನಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಜಸ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಖಲ್ರಾ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ವಲ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರಾಂಪಾಲ್, ಸುವಿಂದರ್ ವಿಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಗೀತಿಕಾ ವಿದ್ಯಾ ಓಹ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

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ಸತ್ಲುಜ್ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾನ್​
ಸಟ್ಲುಜ್​ ನಿಷೇಧ
ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್
ದಿಲ್ಜಿತ್ ದೋಸಾಂಜ್
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