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ಫೈನಲಿ, ಹಿರಿಮಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್​​ ಲುಕ್​ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​, ಉಪಾಸನಾ: ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಮೊದಲ ಫೋಟೋ ಶೇರ್

ಮೊದಲ ಮಗಳ ಜನ್ಮದಿದಂದು ನಟ ರಾಮ್​ ಚರಣ್​​ ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಫೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Ram Charan, Upasana Kamineni
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​, ಉಪಾಸನಾ (ANI)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 20, 2026 at 5:38 PM IST

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ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್​ ಚಿರಂಜೀವಿ ಪುತ್ರ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿ ಉಪಾಸನಾ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಮದುವೆಯಾದ 11 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2023ರ ಜೂನ್​ 20ರಂದು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದರು. 2026ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೊದಲ ಮಗಳ ಫೋಟೋವನ್ನು ದಂಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

5 ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹಿರಿಮಗಳು 'ಕ್ಲಿನ್​ ಕಾರ ಕೊನಿಡೇಲಾ'ಳ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸುಂದರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ದಂಪತಿ, ''ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಕ್ಲಿನ್ ಕಾರ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ವಿಶ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಕ್ಲಿನ್​ ಕಾರ ಕೊನಿಡೇಲಾ' ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಲಲಿತ ಸಹಸ್ರನಾಮದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಉಪಾಸನಾ ಕಾಮಿನೇನಿ ಕೊನಿಡೇಲಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಹೆಸರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪರಿವರ್ತಕ ಹಾಗೂ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ದಂಪತಿ 2026ರ ಜನವರಿ 31ರಂದು ತಮ್ಮ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಶಿವ ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಅನ್ವೀರಾ ದೇವಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಳ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗೆ, "ಹೃದಯ ತುಂಬಿದೆ" ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್​​ ಕೊಟ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.

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ಸೌತ್ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಪೆದ್ದಿ' ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚಿ ಬಾಬು ಸನಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ ಜೂನ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಜಗಪತಿ ಬಾಬು ಮತ್ತು ದಿವ್ಯೇಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧಿ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ವೆಂಕಟ ಸತೀಶ್ ಕಿಲಾರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ, ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.

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ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಉಪಾಸನಾ
ಕ್ಲಿನ್​ ಕಾರ ಕೊನಿಡೇಲಾ
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮಗಳ ಫೋಟೋ
ರಾಮ್​ ಚರಣ್​ ಮಕ್ಕಳ ಫೋಟೋ
RAM CHARAN UPASANA KAMINENI

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