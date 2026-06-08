ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ತೆರೆಮರೆ ದೃಶ್ಯ ಅನಾವರಣ: ಯಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿತು ಕುತೂಹಲ
ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಚಿತ್ರದ ತೆರೆಮರೆ ದೃಶ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 8, 2026 at 12:21 PM IST
ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಯಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ಇದೀಗ ಭಾರತದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಮಲಯಾಳಂ ಲೇಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಇಂದು ಜನ್ಮದಿನದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 45ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸಹುದ್ಯೋಗಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮುಂಬರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾದ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'ನ ತಂಡದಿಂದಲೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಶ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
'ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್': ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರತಂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ತೆರೆಮರೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ.
ತನ್ನ ಅಫೀಶಿಯಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್, ''ವಿಭಿನ್ನ ದೃಶ್ಯಗಳ ಹಿಂದೆ, ಡೈಲಾಗ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಹೇಳುವ ಪ್ರತೀ ಮೌನದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇದ್ದರು! ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?: ಈ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ್ದು' ಎಂದು ಓರ್ವರು ತಿಳಿಸಿದರೆ, 'ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಭಿನ್ನರು' ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ವಿಳಂಬ ಎದುರಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ, 'ವಾಟ್ ಎ ಫಿಲ್ಮ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ' ಎಂದು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, 'ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಇದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: 1981ರ ಜೂನ್ 8ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಅವರ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ದಾಸ್. 1986ರಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಲಾಲ್ ನಟನೆಯ 'ಒನ್ನು ಮುತಲ್ ಪೂಜ್ಯಂ ವಾರೆ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. 1980ರ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ (2000), ತೆಂಕಸಿ ಪಟ್ಟಣಂ (2002) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ ತಮ್ಮಿಲ್ (2004)ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. 2004ರಲ್ಲಿ ಬಂದ 'ಅಕಾಲೆ' ಸಿನಿಮಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ಫೇರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆಗೆ ಅವರು ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು.
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2009ರಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ "ಕೇಲ್ಕುನ್ನುಂಡೋ" ಎಂಬ ಕಿರುಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ಡ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಈ ಶಾರ್ಟ್ಫಿಲ್ಮ್, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಿರುಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಹು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 'ಲೈಯರ್ಸ್ ಡೈಸ್' (2013, ಹಿಂದಿ) ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿರಿತೆರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಂಡರು. ಇದು 2 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 87ನೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವರ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಥಾನ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮೀಯ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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