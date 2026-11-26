2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 450+ ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಕನ್ನಡ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದೆ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಸೋನಿಲಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿವೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 12:09 PM IST
ಸುಮಾರು 3 ತಿಂಗಳು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ನಂತರ, 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರು ಬಾಬಾ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರವು, ಸೋನಿಲಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಎರಡೂ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಭಾಷಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರಲಿವೆ.
ನವೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸೋನಿಲಿವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 29ರಂದು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ 90 ದಿನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಒಟಿಟಿ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವೇದಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸೋನಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
2 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್, 450 ಕೋಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್: ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪಯಣ
ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್', ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆರಂಭಿಕ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಸಿನಿಮಾ ಪರದಾಡಿತು. ಆದರೆ, ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬದಲಾಯಿತು.
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 453.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಿಶಾಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಯಂಭು ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು, ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿಣಿ ಸೋನಾ, ನಮ್ರತಾ ಜಿ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ರಿಯಾ ಎ ನಗರ್ ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಶೆಡ್ಜ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದನ್ ಆನಂದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿವಾರಿ, ಅನಿಲ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಶನ್ ಪಾಂಡೆ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಕುರಿತು....
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ' ಚಿತ್ರವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇವರೇ ಮುಂದೆ 'ಬಾಬಾ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಇವರು, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿಯ ಮರಣವು, ದೇವರು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಅರ್ಥದ ಕುರಿತಾದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಹುಡುಕಾಟವು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ, ದಯೆ, ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡುವ 'ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ' ಆಗಿ ಅವರು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಹಾದಿಯನ್ನು ಈ ಕಥೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಅವರು 1,900ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಫಿರೋಜಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 1973ರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ನಂತರ ಅವರು ಅಲೆದಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕನ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬಾಬಾ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು
ಬಾಬಾ ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜೂಲಿಯಾ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಇವರ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಆಪಲ್ ಸಹ-ಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಕೈಂಚಿ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರವು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ವರುಣ್ ಧವನ್, ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ, ಸಂಜಯ್ ದತ್, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಜಿಂಟಾ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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