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ಎರಡೇ ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್​​ನ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್​' ಬರೆಯಿತು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ: 2026ರ .... ಚಿತ್ರವಿದು! ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಸಾಥ್​ಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಧನ್ಯವಾದ

Hanuman Ansh Collection: 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್​ನ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಈವರೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 370+ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹುದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

Hanuman Ansh BO Collection
'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 24, 2026 at 3:29 PM IST

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ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಗಡಿದಾಟಿಸಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್', 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಅನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, 2026ರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕಂಡ 2ನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಹೌದು, 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ವಿದೇಶಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ 2026ರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ (12 ದಿನ) ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್​ 7ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11ರಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇಂದು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 14ನೇ ದಿನದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ತೆರೆಕಂಡು 48 ದಿನಗಳಾದರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಒಟ್ಟು 371.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ.

'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್​​​'ನ ಯಶಸ್ಸು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಜಾಗತಿಕ ವಿತರಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿರುವ 'ಹೊಂಬಾಳೆ ಓವರ್‌ಸೀಸ್'ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ (ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ)

  • ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​: 371.95 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಈ ಪೈಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಸ್​ (ಒಟ್ಟು) ಕಲೆಕ್ಷನ್: 336.20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ (ನಿವ್ವಳ) ಕಲೆಕ್ಷನ್: 284.68 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.
  • ಕೇವಲ ವಿದೇಶದ ಕಲೆಕ್ಷನ್: 35.75 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ.

'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್' ಚಿತ್ರವು ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದಾಸ್ ಎಂಬ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿಯ ಮರಣದ ನಂತರ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲು ಅವನು ತನ್ನ ಮನೆ ತೊರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವನನ್ನು ಅರಣ್ಯ, ನದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಯಣದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘಟನೆಯು, 'ನೀಮ್ ಕರೋಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ'ದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಚಿತ್ರತಂಡವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ''ಹೊಂಬಾಳೆ ಓವರ್‌ಸೀಸ್' ನಮಗೆ ಹನುಮಂತನ ದೂತರಂತೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಮಹಾರಾಜ್‌ಜಿಯವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 'ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್'ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 'ವಿಶ್ವ ಆಯೇಗಾ' ಎಂದು ಮಹಾರಾಜ್‌ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

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ಶೋಭಿನವ್ ಸತ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದನ್ ಆನಂದ್, ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ವಿಹಾನ್ ಶೆಡ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಇನ್ನೂ, ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿರುವ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್​​ ರಣ್​ವೀರ್​ ಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1,813.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ 438 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದೆ.

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ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್
ಹನುಮಾನ್ ಅಂಶ್ ದಾಖಲೆ
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HANUMAN ANSH BO COLLECTION

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