ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್: ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ, ರಜತ್ ಹೆಗಡೆ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂತು 'ಈ ಮಿಡಿತ'ಕ್ಕೆ ಹಾಡು
ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'MR ಜಾಕ್' ಚಿತ್ರದ ಈ ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 4:47 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಹಾಡುಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಗೀತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇಳುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಯಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಮಧುರ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಚಿತ್ರದ 'ಈ ಮಿಡಿತಕ್ಕೆ' ಹಾಡು. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಹಾಡು, ಚಿತ್ರದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಅವರ ಮನಮಿಡಿಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ರಜತ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಧ್ವನಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಿರಣ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಡಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಧುರತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಈ ಮೂವರು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಂಗಮಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಾಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಖ್ಯಾತಿಯ ಗುರುನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ತಪಸ್ವಿನಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕೆನಿಸದು. ಅದರಂತೆ ಈ ಹೊಸ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.
ಹಾಡಿನ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಸುಮಂತ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಶಿವಸೇನ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಂಕಲನ ಹಾಡಿನ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.
ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಓರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನ ಲೇಕ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತು. ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟ, ''ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಹನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಕುಳಿತು ನೋಡಬಹುದಾದ ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
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ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಚಿತ್ರತಂಡವಿಂದು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಭಾರಿ. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರಲಿ'' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
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