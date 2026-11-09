ನಿಮ್ಮ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ 'ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್' ರಾಜು ಗುರುನಂದನ್, 'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'ಯ ತಪಸ್ವಿನಿ: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
ಹಾಸ್ಯದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 11:48 AM IST
ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಇಂದಿಗೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಗುರುನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್'. ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿನಯದ ಮೋಡಿ, ಹಾಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಸಮ್ಮಿಲನದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಗುವಿನ ಹಬ್ಬ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದ ಲುಕ್ಸ್, ಹಾಡು, ಟೀಸರ್ಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಓರಾಯನ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನಾವರಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹೆಸರಾಂತ ಗಣ್ಯರು, ಕಲಾವಿದರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ಬರಲಿದೆ.
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಟೀಸರ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರದ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೆಸರಾಂತ ಗೀತೆರಚನೆಕಾರರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಗಾಯಕ-ಗಾಯಕಿಯರ ಸುಮಧುರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹುತೇಕರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಕಿರಣ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಕೂಡಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೀಗ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದ್ಧೂರಿ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅರವಿಂದ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಠದ್ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಸಂಕಲನ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ.
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ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕಿಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಗುರುನಂದನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮಂತ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತಿರುವ ಗುರುನಂದನ್ ಈ ಹಿಂದೆ, ''ಇದೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿನಿಮಾ. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಥೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಕಥೆಯನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಸಿನಿಮಾ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿ, ನಾನೇ ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವರ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಬದುಕು ವಿಚ್ಛೇದನದವರೆಗೂ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ'' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
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ಗುರುನಂದನ್ ಹಾಗೂ ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಅವರ ಹೊಸ ಆನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಜೋಡಿ, ಮನರಂಜನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯದ ರಸದೌತಣದೊಂದಿಗೆ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.