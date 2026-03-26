'ಆ ಸೀನ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ': ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆರ್​.ಮಾಧವನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

ಧುರಂಧರ್​ 2ನಲ್ಲಿನ ಗುರ್ಬಾನಿ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಧೂಮಪಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಮುಂಬೈನ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು, ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತ್ತು.

ಧುರಂಧರ್ 2 ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆರ್​.ಮಾಧವನ್​ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ (Photo: Special Arrangement, Film Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 10:05 AM IST

ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ "ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಸಿಖ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ - 'ದಾಸಮ್ ಗ್ರಂಥ'ದ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರ್ಜ್ಯೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಕೀರ್, ಧುರಂದರ್ ಸೀಕ್ವೆಲ್​ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್, ನಾಯಕ ನಟ ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್.ಮಾಧವನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡವು 'ಗುರ್ಬಾನಿ'ಯನ್ನು ಅಗೌರವಿಸಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವಾದ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವು ಅಂದರೆ ಮಾಧವನ್ ಪಾತ್ರ ಅಜಯ್ ಸನ್ಯಾಲ್, ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಬರೆದ ದಾಸಮ್ ಗ್ರಂಥ ಸಾಹಿಬ್‌ನ 'ಸುರ ಸೋ ಪೆಹಚನಿಯೇ ಜೋ ಲದೇ ದೀನ್ ಕೆ ಹೆತ್' ಎಂಬ ಪವಿತ್ರ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಾಧವನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ಧುರಂಧರ್ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಗೋವಿಂದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ದಾಸಮ್ ಗ್ರಂಥದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ನಟ, ಆ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಆ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಈ ಸಾಲನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಂದಿಸಲು ಹೇಳಿದ್ದರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಆದ್ದರಿಂದ, ನಾನು ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಂದಿಸಿದ್ದೆ. ನೀವು ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಫ್ರೇಮ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೊಗೆಯ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ನಟನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರತಂಡ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಜನರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಮನ ಹರಿಸಿದೆ.

"ನಾವು ಇಡೀ ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾನೇ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮೊದಲು ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್​ ಟೆಂಪಲ್​ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಚಿತ್ರ ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಜಾಗತಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 900 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ರಣ್​​ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರ 2025ರ "ಧುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ 1,300+ ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ.

ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವು ಭೂಗತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಜಾ ಅಲಿ ಮಜಾರಿಯ ಉದಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಜಸ್ಕಿರತ್ ಸಿಂಗ್ ರಂಗಿಯಾಗಿ ಅವನ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಧರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

