ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಗನ್ ಫೈಟ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಕಾರಣ: ಯಶ್
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 23, 2026 at 2:04 PM IST
ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೂ ಹೌದು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ಬಳಿಕ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಮೇಲೂ ಅಂಥದ್ದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಹೈಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಸಿನಿಮಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯಾಗಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ನಾಯಕ ನಟ ಯಶ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ವೇನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗನ್ ಫೈಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕುಂಗ್ ಫು ಅಲ್ಲ, ಗನ್-ಫು: ಯೆಸ್, ನಾವು ಕುಂಗ್ ಫು ಫೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ, ಇಪ್ ಮ್ಯಾನ್ (ಡಾನಿ ಯೆನ್), ಕುಂಗ್ ಫು ಹಸಲ್, ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫೈಟ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲಿವುಡ್, ಕೊರಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಂಗ್ ಫು ಫೈಟ್ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಆದ್ರೆ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವುದು ಕುಂಗ್ ಫು ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲ ಗನ್-ಫು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಧಮಾಕಾ.
ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಕೆಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಯಶ್, ''ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀನ್ಗಳನ್ನು ಈಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗನ್ ಫೈಟ್ಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಬಾಡಿ ಲಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟರು. ಗನ್ ಫೈಟ್ ಅಂತೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಅವರು ಅದನ್ನು ಗನ್-ಫು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಕುಂಗ್ ಫು ಜೊತೆಗೆ ಗನ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನ್ ವಿಕ್ನ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಾಜೀವ್ ರವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ, ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಾರ್, ಕೆಜಿಎಫ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಉಜ್ವಲ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಸಂಕಲನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ವಿನ್ಯಾಸದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಟಿಪಿ ಅಬಿದ್ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಜೆ ಪೆರ್ರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ನ ಮಹತ್ವದ ಸಾಹಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, 700–800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹರ್ಷ, ಇಮ್ರಾನ್ ಸರ್ದಾರಿಯಾ, ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಮೋಹನ್ ಬಿ ಕೆರೆ ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಸೇರಿ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂ.4ರಂದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ತೆರೆಗೆ: ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಜೂನ್ 4ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿದೆ.