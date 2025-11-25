ETV Bharat / entertainment

ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಗುಳಿಗ ಹಾಡಿನಿಂದ ದೈವ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ?; ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಟ್ಟಾಗ ಬಂದ ಉತ್ತರವೇನು?

ಹಾಡಿನಿಂದ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ? ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರವಾಗಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್, ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಧ್ವಾನ್ ವರುಣ್ ಭಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು.

'Koragajja' movie shooting time
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣ (Photo: Film Poster)
'ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1'. ದೈವಾರಾಧನೆ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿರುವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದೀಗ, ದೈವದ ಸುತ್ತ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಕೊರಗಜ್ಜ'.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಎನ್ನುವ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಡಿಗೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರ ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಸಂಗೀತವಿದ್ದು, ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕ ಜಾವೆದ್ ಆಲಿ ಜೊತೆ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ದನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸುಂದರ್ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ದನಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರಗಜ್ಜ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್. ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಕೆಲಸ (Video: Film Team)

ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಹಾಡಿನ ಅಬ್ಬರ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಡು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಭಯಂಕರ, ಉಗ್ರ ರೂಪದ ಗುಳಿಗ ದೈವ ಈ ಹಾಡಿನಿಂದ ಕ್ರೋಧಗೊಂಡಿರಬಹುದೇ? ಅಥವಾ ದೈವಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರಾಗಿರಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎದುರು ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಟ್ಟರು. ಕೇರಳದ ತ್ರಿಶೂರ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಧ್ವಾನ್ ವರುಣ್ ಭಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಚಿಂತನ-ಮಂತನ ನಡೆಸಿ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ, ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಗುರು, ಐದರಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗ, ಶನಿ ಎಲ್ಲಾ ಇರುವುದರಿಂದ ಗುಳಿಗನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನಿಗೂ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಳಿಗ ಗುಳಿಗ ಹಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಉರಿಶಾಪ ಹಾಕುವ ಕಾಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗುಳಿಗ ದೈವಕ್ಕೂ ಅವಹೇಳನಾಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್​​​ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Koragajja Film Team
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಚಿತ್ರತಂಡ (Photo: ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ‌ ಗುಳಿಗನಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​​ನ ವಿದ್ಯಾಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರ್ಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಕಿರಿ - ಕಿರಿ ಮಾಡದೇ, ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಳಿಗ ದೈವದ ರಣ ಭಯಂಕರ ನರ್ತನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಸಂದರ್ಭವೂ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ 100 ಫೀಟ್​​ನ 2 ಕ್ರೇನ್​ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮತ್ತು 5 ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕ ಶೂಟಿಂಗ್​ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ರೌಡಿಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ 2 ದಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಪಲ್ಯ ಅವರು ಎದೆಗುಂದದೇ, ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಧೀರ್ ಅತ್ತಾವರ್ ಅವರೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Koragajja movie shooting time
'ಕೊರಗಜ್ಜ' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್​ ಕ್ಷಣ (Photo: ETV Bharat)

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಸಿನೆಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ ಅನ್ನು ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​ ಹಾಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಕೆಲಸ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

