'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗಣೇಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಚಿತ್ರಕ್ಕಿಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 20, 2026 at 5:26 PM IST
ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರೀಗ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 220ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ, ಕಥೆಯ ಗುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೇ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬೃಂದಾವನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಬೃಂದಾವನವೇ ಪ್ರಪಂಚ. ತನ್ನ ಸುತ್ತ ಬೃಂದಾವನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜಿ, ತಾತ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಚಿಕಪ್ಪ, ತಂಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಕೂಡಾ ನಾಟಕೀಯ. ಹೀಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥಾಹಂದರದೊಂದಿಗೆ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಆಗಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿಯಾಗಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧವನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ತಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಲವಲವಿಕೆಯ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಮುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಭಿನಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಧವ ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.
ಉಳಿದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ, ಅಶೋಕ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಸಾಧು ಕೋಕಿಲ, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಶ್ವೇತಾ, ಸಂಗೀತಾ, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಪಾವಗಡ ಮಂಜು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ನಟ ರಾಮ್ಕುಮಾರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಹಾಡು ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 7 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ಅವರ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರೋದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೂ, ಇಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಗಣೇಶ್, ನಟಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ನರ್ತಕಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರು.
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