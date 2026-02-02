ETV Bharat / entertainment

ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್​; ಸುಸ್ಥಿರ ಉಡುಪು - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕತೆ ಬಿಂಬಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ

Grammy winner Ricky Kej returns for 11th year, celebrates sustainability and cultural pride
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್​ (ANI)
By ANI

Published : February 2, 2026 at 11:46 AM IST

2 Min Read
ಲಾಸ್​ ಏಂಜಲೀಸ್(ಅಮೆರಿಕ): ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸತತ 11ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ರಿಕಿ ಕೇಜ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ನಾಮಿನೇಷನ್​ ಹಾಗೂ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಕೇಜ್​, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಉಡುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಕಸೂತಿ ಕಲೆಯ ಏಷ್ಯನ್ ಸಿಂಹ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಸೂರಿಯ ಕಪ್ಪು ಅಚ್ಕನ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್​ (ANI)


ಅಚ್ಕನ್‌ಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ಧೋತಿ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬಂಜಾರ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಆಭರಣಗಳು ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿದವು.

ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್​ (ANI)

ಕಿವಿಯೋಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರೆಸ್ಲೇಟ್​, ಕಾಲಿನ ಕಡಗಗಳ ಅವರ ಆಭರಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಇದರ ಮೂಲಕ ತಾವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಆಭರಣ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಜ್ ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಗೀತ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಗೇಜ್​ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಗಮನಾರ್ಹ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅರ್ಹ ಭಾರತೀಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯಾಗಿದೆ. ಫ್ಯಾಷನ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಧರಿಸುವ ಬಟ್ಟೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಉಡುಪನ್ನು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಧರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

68ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್‌ನ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್​: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ನಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್. ಸದ್ಯ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಸರವಾದಿಯೂ ಆಗಿರುವ ರಿಕ್ಕಿ ಕೇಜ್ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

