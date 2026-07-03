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'ಗ್ರಾಮಾಯಣ'ದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಕಥೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯವಿದೆ: ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ

ನಟ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ರವಿಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಕೆ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ತೆರೆಕಂಡಿರುವ ತಮ್ಮ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Interview with actor Vinay Rajkumar
ನಟ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 1:53 PM IST

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ತನ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ, ಟೀಸರ್​, ಟ್ರೇಲರ್​, ಸಾಂಗ್ಸ್​ ಸಲುವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಇಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಂಡಿದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಗಳ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಕುಡಿ ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆದುರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂದೊಂದಿತ್ತು ಕಾಲ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ವಿನಯ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಸ್ ಹುಡುನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ 'ಗ್ರಾಮಾಯಣ'. ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಸಿದ್ಧತೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ವಿನಯ್​ಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸೀನ್​​ಗಳ್ಯಾವುವು? ದಿ.ನಟಿ-ನಿರೂಪಕಿ ಅಪರ್ಣಾ ಜೊತೆಗೆ ನಟಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಟ್ರೇಲರ್​​ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಏನು? ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಶಿವಣ್ಣ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ರು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಟ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗನಿಸುತ್ತಿದೆ?

''ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಸಖತ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಫಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸೀನ ಎಂಬ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಹೇಗಿತ್ತು?

''8 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಚಿತ್ರವಿದು. ಬಹುತೇಕ ಸೀನ್​​ಗಳನ್ನು ರೀ-ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ‌ ಸೀನ ಪಾತ್ರ ತಕ್ಷಣ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಹಿಂದು ಮುಂದು ನೋಡದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಸಂಗೀತ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್​ ಪಾಯಿಂಟ್​ ಆಯ್ತು'' ಎಂದರು.

Megha Shetty, Vinay Rajkumar
'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಪರ್ಣಾ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಮೇಡಂಗೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಓಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಮೊದಲು ಕಥೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಕಥೆ, ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳ ಕೇರಿಂಗ್​ ಅಂಡ್​ ಲವಿಂಗ್​. ಒಂದೊಂದು ಸೀನ್​ ಬಳಿಕವೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದೆಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ'' ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟ್ರೇಲರ್​ ನೋಡಿ ಶಿವಣ್ಣ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತೀರಾ?

''ದೊಡ್ಡಪ್ಪನಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅವರು ಶೂಟಿಂಗ್​​​ ಸ್ಪಾಟ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮೋಶನಲ್​ ಕಂಟೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಲವು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್‍ಕುಮಾರ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೀರಿ?

''ಹೌದು, ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರಲಿ ಅವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಟ್ರೇಲರ್​​ಗೆ ಬಂದಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಬಹಳ ಮಿಸ್​ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಟ್ರೇಲರ್​ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಟ್ರೇಲರ್​ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ರು.‌ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಅಭಿನಯ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ‌. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್​ ಕೊಟ್ರು'' ಎಂದು ವಿನಯ್​​ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

Graamaayana Movie Promotion
'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ?

''ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೋ-ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾ, ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸಹ-ನಟರು ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್​ ಇದ್ದಾಗ, ನಮಗೂ ನಟಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೀನ್​ಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ.‌ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು ನಡುವೆ ಕೋ-ಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಅದು ಓರ್ವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ಗಿರುವ ಪ್ಯಾಷನ್​, ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ್ರೂ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಗುರಿ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಬರಹಗಾರರು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸೀನ್​ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಆಚೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Graamaayana Movie Promotion
'ಗ್ರಾಮಾಯಣ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೀನ್​​ ಯಾವುದು?

''ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್​​ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀ ಶಾಪ್ ಬಳಿ ನಡೆಯುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್​ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮಾಕ್ಸ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಸೀನ್​​ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿ ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಬಹುತೇಕ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು'' ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಟ‌ ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗಿ ಕೂಡಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು?

''ಯೋಗಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ರು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಪ್ಪಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಯಣ ಎಷ್ಟು ಕಾಡುತ್ತೆ ಎಂದನಿಸುತ್ತದೆ?

''ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಲಿದೆ.‌ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ಅಮ್ಮ ಮಗನ ಬಾಂಧವ್ಯ... ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ'' ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

Interview with actor Vinay Rajkumar
ನಟ ವಿನಯ್​ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)

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ಲಹರಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಲಹರಿ ವೇಲು, ಮನೋಹರ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ದೇವನೂರು ಚಂದ್ರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಸಂಗೀತ, ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಪಾತಾಜೆ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೀಶ್, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶ್​ಪಾಂಡೆ, ಅರುಣ್ ಸಾಗರ್, ಬಲ ರಾಜವಾಡಿ, ಅಪರ್ಣ ವಸ್ತಾರೆ, ಸೀತಾ ಕೋಟೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಅವಿನಾಶ್ ರೈ ಹೀಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರ ದಂಡೇ ಇದೆ.

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TAGGED:

ವಿನಯ್ ರಾಜ್​​ಕುಮಾರ್ ಸಂದರ್ಶನ
ಗ್ರಾಮಾಯಣ ವಿಮರ್ಷೆ
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