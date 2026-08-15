'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ': ಪತ್ನಿಗೆ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾಕೆ?
ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ವೈರಲ್ ಆದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 4:45 PM IST
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರ ಅತಿಯಾದ ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಗೋವಿಂದ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಂದನೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಹೌದು, ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಸುನೀತಾ ಜಿ, ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಯುವಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹಿರಿಯ ನಟ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನಡೆ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
"ಯುವಕರು ಅನುಸರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ವರ್ತಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಗೋವಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಪದೇ ಪದೆ ನಿಂದನೀಯ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ, 'ತಾಯಿ' ಮತ್ತು 'ಸಹೋದರಿ' ಪದಗಳನ್ನು 'ಸಸ್ತಾ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಅಗ್ಗದ ಪದಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮಿಂದ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನೀಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಫುಡ್ ಶೋ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ಅಪ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೀನಾ (ಮಗಳು) ಬಳಿ ಎರಡೂ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು. ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರ ಹೃದಯದಿಂದ ದೊರಮಾಡಲು, ಮಾನಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಲು ಅಥವಾ ನನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಜನರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರು ಓಡಿಹೋಗುವಷ್ಟು ಅವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಬೇಡಿ, ಅವರು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಖ್ಯಾತಿ, ಗೌರವ, ಸಂಪತ್ತು ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನೀವು ಅವಮಾನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ".
"ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತೇನೆ, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಯುವಕನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಾನು ಯುವಕನಂತೆ ಕಾಣುವುದು ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀರಿ" ಎಂದರು.
ವಿಡಿಯೋದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ನಟ ಶಾಂತಚಿತ್ತನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.
"ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಿತರು. ಮತ್ತು ಆ ಪರಿಚಿತತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೂ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋ, ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅವಮಾನಗಳು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿ. ಇದು ನನ್ನ ವಿನಂತಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗೋವಿಂದ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಕೂಡಾ ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ನಡುವೆ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಬೇರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದರಿಂದ ಕಷ್ಟದ ಹಂತಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಗೋವಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನವನಟಿ ಕೋಮಲ್ ರಾಣಿ ಸ್ವರ್ಣಕರ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ವಿವಾದ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು.
ಗೋವಿಂದ ಅವರನ್ನು "ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಸುನೀತಾ, ಕೋಮಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಶುಗರ್ ಡ್ಯಾಡಿ' ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗಿಯ ಜೊತೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಗೋವಿಂದ ಕೋಮಲ್ ಜೊತೆ 'ರೂಪ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುನೀತಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, "ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿನಿಮಾ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ಗೂ ಮುನ್ನ ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ: ಯಶ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ!
ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಲಾಕ್ ಅಪ್'ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸುನೀತಾ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವಾಗ ಅಸಭ್ಯ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಕಾಂತಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದೈವ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು': ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್