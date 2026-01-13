'ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು': ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೋವಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮೌಲ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 12:08 PM IST
ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಅಹುಜಾ ಅವರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳು, ಗೋವಿಂದ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಅಫೇರ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ತಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ, ಸುನಿತಾ ಅಹುಜಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸುನೀತಾ ಹೇಳಿದರು. "ಇಂದಿಗೂ ಸಹ, ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತಲಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ವಿಚ್ಛೇದನ ವದಂತಿಗಳು ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಗೋವಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಎಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುನಿತಾ ಹೇಳಿದರು.
ಗೋವಿಂದ ಓರ್ವ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುನಿತಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವದಂತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅವು ತನ್ನ ದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಗೋವಿಂದ ಓರ್ವ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಯಾರೋ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ 40 ವರ್ಷಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ನಟಿ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸುನಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರು ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ನೀಡಲಿ ಮತ್ತು ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಸಂಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ" ಎಂದು ಸುನಿತಾ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೋವಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರ 'ಅವತಾರ್' ಚಿತ್ರದ ಪೋಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುನಿತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ನನಗದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದುದ್ದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯದ್ದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭ, ತಮ್ಮ ಪತಿಯಿಂದ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಜನರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಪ್ರೀತಿಯು ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗೋವಿಂದ ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ನನಗೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಗೋವಿಂದರಿಗೇಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಅವರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿರಡಿಗೆ ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನಿತಾ, ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹೊಸ ವರ್ಷವು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ದಿನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದರು.