ನಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ'ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ'ಗೆ ನಿರ್ಗಮಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2026 at 9:55 AM IST
'ವಂದೇ ಮಾತರಂ', ಭಾರತೀಯರ ಹೆಮ್ಮೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಗೋಸೇವಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಖ್ಯಾತ ಬಂಗಾಳಿ ಸಾಹಿತಿ ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರು ರಚಿಸಿದ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದಗುಚ್ಛವಲ್ಲ ಅದು ಭಾರತದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಭಾರತದ ಆತ್ಮವಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ', ರಾಷ್ಟ್ರಗಾನ 'ಜನ ಗಣ ಮನ', ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ 'ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ' ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೀತೆಯು 150 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ' ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ಬಿ.ಪಿ.ಹರಿಹರನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ, ಬಂಕಿಮ್ ಚಂದ್ರ ಚಟರ್ಜಿ ಅವರ 'ವಂದೇ ಮಾತರಂ'ನ ಈ ಆಡಿಯೋ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಗಾಯಕ ಅಜಯ್ ವಾರಿಯರ್ ಧ್ವನಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎ.ಟಿ.ರವೀಶ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಈ ಹಾಡಿನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹಾಡನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
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ಮಹೇಂದ್ರ ಮುಣೋತ್ ಅವರು ಅನಾಥ ಗೋವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ, ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತನು, ಮನ, ಧನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಗೀತೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
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