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ಆಸ್ಕರ್ 2027 ರೇಸ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ 'ಗೊಂದಲ್': 33 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೈಕಿ ಮರಾಠಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣೆ

Oscars 2027: ಸಂತೋಷ್ ದವಖರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾ 'ಗೊಂದಲ್' 2027ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.

'Gondhal' Is India's Official Entry For Oscars 2027
ಆಸ್ಕರ್ 2027 ರೇಸ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ 'ಗೊಂದಲ್' (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 5:08 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶವಾಗಿ ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರ 'ಗೊಂದಲ್' (Gondhal) ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಇಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸಂತೋಷ್ ದವಖರ್ ಅವರು ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯೊಂದರ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನದ ಸುತ್ತ ಕಥೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, 33 ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 'ಗೊಂದಲ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು 2027ರ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಫೀಚರ್​ ಫಿಲ್ಮ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಾಮಿನೇಶನ್​ಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ (ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾ) ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಆಸ್ಕರ್ 2027 ರೇಸ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ 'ಗೊಂದಲ್' (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ನೀರಜ್ ಘಯ್ವಾನ್ ಅವರ 'ಹೋಮ್‌ಬೌಂಡ್' (Homebound) ಅಧಿಕೃತ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಅಂತಿಮ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.

'ಗೊಂದಲ್', ಆಸ್ಕರ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮರಾಠಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 'ಕೋರ್ಟ್' (2015), 'ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾಚಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ' (2009) ಮತ್ತು 'ಶ್ವಾಸ್' (2005) ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಆಸ್ಕರ್ ರೇಸ್​ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

'ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್​ ಫೀಚರ್​ ಫಿಲ್ಮ್' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 'ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ'ಗೊಂಡಿದ್ದವು (ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್​​ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್​ ಆಗಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿದ್ದವು) – ಮೆಹಮೂದ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ', ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅವರ 'ಸಲಾಮ್ ಬಾಂಬೆ' ಮತ್ತು ಅಶುತೋಷ್ ಗೋವಾರಿಕರ್ ಅವರ 'ಲಗಾನ್'. ಜಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಲೀಸಾ ರೇ ಅಭಿನಯದ ದೀಪಾ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರ 'ವಾಟರ್' ಚಿತ್ರವೂ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೆನಡಾದಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

99ನೇ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಮಾರಂಭವು 2027ರ ಮಾರ್ಚ್ 14, ಭಾನುವಾರದಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

'ಗೊಂದಲ್' ಕುರಿತು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ 'ಗೊಂದಲ್', ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊಂದಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ವಿವಾಹಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆನಂದ್‌ ಜೊತೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಸುಮನ್ ಎಂಬ ಯುವತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಕೆ 'ಗೊಂದಲ್' ಕಲಾವಿದನಾದ ಸಾಹೇಬನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕಥೆ ಪ್ರೀತಿ, ಅಸೂಯೆ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾದ ಕಥೆಯಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಶಿತಾ ದೇಶ್​​ಮುಖ್, ಕಿಶೋರ್ ಕದಮ್, ಯೋಗೇಶ್ ಸೋಹೋನಿ, ನಿಶಾದ್ ಭೋಯಿರ್ ಮತ್ತು ಅನುಜ್ ಪ್ರಭು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇಳಯರಾಜ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೊಂದಲ್' ಸಾಧನೆ: ವಿವಿಧ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಡ ನಂತರ ಆಸ್ಕರ್​​ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ 56ನೇ ಭಾರತದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ (IFFI), ಸಂತೋಷ್ ದವಖರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ 'ಸಿಲ್ವರ್ ಪೀಕಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ'ಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 17ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ FIPRESCI ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪುಣೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಥರ್ಡ್ ಐ ಏಷ್ಯನ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿಶ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಕರ್ ಅಂಗಳ ತಲುಪಿದೆ.

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INDIAN MOVIE TO OSCARS 2027

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