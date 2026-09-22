ಸೆಟ್ಟೇರಿತು ಪಿ.ಲಂಕೇಶ್ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ: ಇಂದಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್; ಟೈಟಲ್ ಏನು?
ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮೈ ಬೇಬಿ' ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮುಖ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 12:59 PM IST
ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ, ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರೂಪಣಾ ಶೈಲಿಯ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅವರ ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ನಾಗರಭಾವಿಯ ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಮೈ ಬೇಬಿ'.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಟ್ಟೇರುವ ಮೊದಲೇ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೌದು, ಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಕರ್ತ, ದಿವಂಗತ ಲೇಖಕ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಂದನವನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನದ ಕಡಲು ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸುಮುಖ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗಣೇಶ್ ಮೊದಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್: ಸುಮುಖ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಲಂಕೇಶ್ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಮೊದಲ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಸುತ್ತ ಸಾಗುವ ಸಿನಿಮಾ: ಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾಲಾತೀತವಾದ ಒಂದು ಭಾವವಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಬದುಕುವ ರೀತಿ ಪ್ರತೀ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತ ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು 'ಮೈ ಬೇಬಿ' ತನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.
''ಪ್ರತೀ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮೂಲಭಾವ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರತೀ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಥೆಗಳು ಗುರುತಿಸಬೇಕು'' - ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ.
''ಇಂದಿನ ಯುವಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಾಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ, ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ''.
''ಇಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗಿದ್ದ ಕೆಲವು ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಇವರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಮೈ ಬೇಬಿ ಅಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಥೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುವ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ'' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಯಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಬದಲಾಗುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಕಥೆಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹೂರಣ.
ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸರಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಯಾಮ ನೀಡಲಿವೆ.
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ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವರದೇ ಬದುಕಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೈ ಬೇಬಿ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಮಕಾಲೀನ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.
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ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕಲಾತಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿರಲಿದ್ದು, ನಕುಲ್ ಅಭ್ಯಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಧಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ನಡಿ ರಂಗನಾಥ್ ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ್ ಆರ್.ಕೆಂಪನಹಳ್ಳಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.