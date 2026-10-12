'ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ'ಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಮುಂದೂಡಿಕೆ; 'ನಿರ್ಮಾಪಕರ ದೊಡ್ಡಗುಣ'ವೆಂದ ರಂಗಾಯಣ ರಘು
ಇದೇ ತಿಂಗಳು 16ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಾಣಬೇಕಿದ್ದ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿರುವುದಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 12:53 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ'. ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ 16ರಂದು ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ನಾಯಕ ನಟ ಗಣೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಿನಿಮಾ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟಿದ ನಾಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಭವ್ಯ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಕಲಾವಿದರಾದ ಜಗಪ್ಪ, ಸುಶ್ಮಿತಾ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತರಾದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಮಂಜು ಪಾವಗಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಕಲಾವಿದರ ಅಮೋಘ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಹಸ್ರಾರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿವೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ದಿ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್, ''ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 20ಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಿ'' ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮಂದಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೋರಿದರು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಶಾಸಕರಾದ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಬ್ಬಯ್ಯ, ರಾಜುಗೌಡ, ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲ್ಲದ್ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟ ಗಣೇಶ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆಗೆ ತಮ್ಮದೇ ದಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜನತೆ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಹಿರಿಯ ನಟ ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು ನಿರ್ಮಾಪಕರ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ'' ಎಂದು ಸಮೃದ್ದಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಜಾನರ್. ಈ ಚಿತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಗಾ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್, ಮಾಳವಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ದೇವಿಕಾ ಭಟ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಗಿರಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸೇರಿ ದೊಡ್ಡ ತಾರಬಳಗವೇ ಇದೆ.
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ಕೆವಿಸಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹಾಗೂ ವಿರಾಟ್ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
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ಶ್ರೀರಾಮ್, ರಮಿಕಾ ಶಿವು ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಚ ಮತ್ತು ರಂಗಾಯಣ ರಘು ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೇಮದ ಊರಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ತೆರೆಕಂಡು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಬಾಯ್ಮಾತಿನ ಪ್ರಚಾರದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 56.39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.