ETV Bharat / entertainment

ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಕಂಠಸಿರಿಯಲ್ಲಿ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ'ಯ ನಾದಸುನಾದ ಗೀತೆ: ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್

ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿರುವ ಈ ನಾದಸುನಾದ ಹಾಡನ್ನು ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಶಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದು, ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ತೆರೆಗಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ.

Brindavihari movie song 'Naadasunaada' release
ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ನಾದಸುನಾದ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 8, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಗೂ ಎಮೋಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​​ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಣೇಶ್‌ ಅವರೀಗ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​​ವುಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ಸೌಂಡ್​ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ನಾದಸುನಾದ ಹಾಡು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್​​​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ.

ಡಾ.ವಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕಿ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಇತರ ಹಾಡುಗಳೂ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ.

Brindavihari movie song 'Naadasunaada' release
ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ನಾದಸುನಾದ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ (ETV Bharat)

"ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ" ಚಿತ್ರದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾವಿದು. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ ಅವರು ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ ಚಿತ್ರದ ಯಾವುದೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಹಾಗೂ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ರಿಲೀಸ್​ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿತ್ರ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗೂ‌ ಚಿತ್ರತಂಡ ಅದೇ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಒಬ್ಬರು ದೇವಿಕಾ ಭಟ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಮಾಳವಿಕ ಶರ್ಮಾ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಗಿರಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಪಾವಗಡ ಮಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ‌ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ರವಿ ಸಂತೆ ಹೈಕ್ಲು ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1,000 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನಿಧನ ವದಂತಿ: ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್!; ಮೊಮ್ಮಗಳು ದೀಪಿಕಾ ಶರಣ್​ರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

Brindavihari movie song 'Naadasunaada' release
ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ನಾದಸುನಾದ ಸಾಂಗ್​ ರಿಲೀಸ್​​ (ETV Bharat)

ದಂಡುಪಾಳ್ಯ ಸೀಕ್ವೆಲ್ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಸಿನಿಮಾವಿದೆ. ಸದ್ಯ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿರೋ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಮಾಂಚಕಂ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್​ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಗೀತ: ಗಿರ ಗಿರ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆ ವಾಸುಕಿ ವೈಭವ್ ಸಂದರ್ಶನ

TAGGED:

SHREYA GHOSHAL NEW KANNADA SONG
ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಚಿತ್ರದ ನಾದಸುನಾದ ಸಾಂಗ್
ಗಣೇಶ್
ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜ್
KANNADA BRINDAVIHARI FILM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.