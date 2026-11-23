ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕನ್ನಡಿಗರು: 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು?
ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ, ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 11:47 AM IST
ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬಹುತೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಜು ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಹೌದು, ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಒದಗಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ತನ್ನ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಭಾನುವಾರದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, 96.28 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿದೆ. 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರಿಂದ ಅದ್ಭುತ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತಾದ್ರೂ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. 2ನೇ ದಿನದ 74.24 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯೂ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 2.41 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 2.07 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 15ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಇದಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬಹಳ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವು. ಅದರಂತೆ, ಕಥಾಹಂದರ ತನ್ನ ಹೊಸತನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಳಗವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಂಡ ದಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಟ ಗಣೇಶ್, ಪಾತ್ರಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಪ್ರತೀ ರೋಲ್ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡಬಲ್ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿವೆ ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಇಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವವರೂ ಕೂಡಾ ಅಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದರಂತೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು, ನನಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಖತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತಾ ಅನಿಸ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 1,700 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪಿಸಿದ 'ರಾಮಾಯಣ': ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಕೆ ಕನ್ನಡೇತರ ಸಿನಿಮಾವೆಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ!
ಗಣೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್, ಮಾಳವಿಕ ಶರ್ಮಾ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಕುರಿ ಪ್ರತಾಪ್, ಗಿರಿ ಶಿವಣ್ಣ, ಪಾವಗಡ ಮಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಜನಪ್ರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ತಾರಾಗಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸದಭಿರುಚಿಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ರವಿ ಸಂತೆ ಹೈಕ್ಲು ಅವರ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ' ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಗಣೇಶ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಫಿದಾ