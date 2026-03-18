ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರಿವೀಲ್ ಆಯ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್

ಯುಗಾಗಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಭರದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಭಿನಯದ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್ ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದೆ.

Golden Star Ganesh in 'Brindavihari' Movie
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ ನಟನೆಯ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಟೈಟಲ್​ ರಿವೀಲ್​ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 18, 2026 at 3:39 PM IST

2024ರ ಆಗಸ್ಟ್​ 15ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ತೆರೆಕಂಡು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್​ ಆದ 'ಕೃಷ್ಣಂ ಪ್ರಣಯ ಸಖಿ' ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​​ನ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಗಣೇಶ್​​ ಅವರ ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೆಟ್ಟೇರಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಯುಗಾದಿ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಹೊಸ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಟೈಟಲ್​ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರತಂಡ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮ ಅಮೋಘ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್​​ ಸ್ಟಾರ್​ನ​ ಸಿನಿಪಯಣ 20 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ "ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವ" ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅನೌನ್ಸ್​​ಮೆಂಟ್​ ಆದ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿರೋದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಖುಷಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರತಂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೈಟಲ್​ ಅನೌನ್ಸ್​​​​ ಮಾಡಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

Golden Star Ganesh in 'Brindavihari' Movie
"ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಗಣೇಶ್ (Photo: ETV Bharat)

ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ಅವರ ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​​ ಆರಂಭ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಜಾನರ್​ನ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ "ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ" ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್​ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.

ಗಣೇಶ್​​ಗೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ದೇವಿಕಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾಳವಿಕ ಶರ್ಮಾ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಪಾವಗಡ ಮಂಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.

Golden Star Ganesh in 'Brindavihari' Movie
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ "ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ" ಲುಕ್​ (Photo: ETV Bharat)

ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ಕಾಂಬಿನೇಶನ್​​ನ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಹಜ. ಅದರಂತೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹೇಶಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹಾಬ್ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಸುಮಧುರ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿವೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾಜು ಅವರೇ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವೆಂಕಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ.

ವಿರಾಟ್ ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸದಭಿರುಚಿ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.

Golden Star Ganesh in 'Brindavihari' Movie
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ (Photo: ETV Bharat)

ಬೃಂದಾವಿಹಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗೋಲ್ಡನ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಕೈಯಲ್ಲಿ 'ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವ', 'ಪಿನಾಕ', 'Your's sincerely ರಾಮ್' ಸೇರಿ ಕೆಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗಳಿವೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು 'ತಮ್ಮ ಸುಖಾಗಮನ ಬಯಸುವ' ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಮಭ ಜರುಗಿದ್ದು, ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ತೀರ್ಥರೂಪ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮೇನಹಳ್ಳಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಷ್ಣವಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಿಜಯ್ ಲೋಹಿತ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಹೆಚ್.ಗೌಡ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರು.

Golden Star Ganesh in 'Brindavihari' Movie
ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಣೇಶ್ (Photo: ETV Bharat)

'ಪಿನಾಕ' ಗಣೇಶ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೊಂದು. ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಧನಂಜಯ್‍ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಭರ್ಜರಿ ಸೆಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಪೀಪಲ್‍ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಡಿ ಟಿ.ಜಿ.ವಿಶ್ವಪ್ರಸಾದ್‍ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಕುತೂಹಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.

Golden Star Ganesh in 'Brindavihari' Movie
ಹೊಸ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಟ ಗಣೇಶ್ (Photo: ETV Bharat)

'Your's sincerely ರಾಮ್' ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​​ ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಜೊತೆ ಗಣೇಶ್​ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕ ವಿಖ್ಯಾತ್ ಎ ಆರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿ ರಾಯಲ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸತ್ಯ ರಾಯಲ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಹರೀಶ್ ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಕಲನ, ಅನೂಪ್ ಸೀಳಿನ್ ಸಂಗೀತ, ಗುಣ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶನ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಪ್ಪ‌, ಯದುನಂದನ್, ಸಚಿನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.

