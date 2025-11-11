ETV Bharat / entertainment

ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್​​ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಂಬಿ29 ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್​​​ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್​ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ.

SS Rajamouli, Mahesh Babu
ಎಸ್.ಎಸ್.ರಾಜಮೌಳಿ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 11, 2025 at 2:08 PM IST

2 Min Read
ಎಸ್​​ಎಸ್​​ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್​ಆರ್​ಆರ್​ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಂಬಿ29'. ಸೌತ್​ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್​ ಮಹೇಶ್​ ಬಾಬು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರಾಟರ್ (GlobeTrotter) ಈವೆಂಟ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್‌ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್​ ಐಕಾನ್​ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಈವೆಂಟ್​ಗೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಆಚರಣೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್​​ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಡುಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರಾಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟ್ರೈಬಲ್​ ಬೀಟ್ಸ್, ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್​ ಸಾಂಗ್​ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್​ ಈವೆಂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಸಖತ್​ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ವೇದಿಕೆಯು ಎಲ್ಇಡಿ ಟವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್​​ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್​​ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲೈವ್ ಸೆಟಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಅಂದು ಸೇರುವ ಜನಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ?: ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸಂದರ್ಶನ

ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್​ಗಳು ಲೈಟ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ರೌಡ್​ ಮೂಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ರೇಮ್‌ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್​​ ಸೌಂಡ್ ಸೆಟಪ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಿನಿಮೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ, ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಪತ್ನಿ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ

ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ, ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬ್‌ಟ್ರಾಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

