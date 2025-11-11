ನ.15ಕ್ಕೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ29 ಚಿತ್ರದ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2025 at 2:08 PM IST
ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಬಾಹುಬಲಿ, ಆರ್ಆರ್ಆರ್ನಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಮುಂದಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಎಸ್ಎಸ್ಎಂಬಿ29'. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ (GlobeTrotter) ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕೇವಲ 4 ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ರಾಮೋಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಎಸ್ ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಜೋನಾಸ್ ನಟನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಈವೆಂಟ್ಗೆ 50,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾದ ಆಚರಣೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
Just dropped a small thing for you all…— rajamouli ss (@ssrajamouli) November 10, 2025
See you on November 15th at the #GlobeTrotter event... https://t.co/WlthfpjSiV
ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಕರ್ ವಿಜೇತ ಎಂ.ಎಂ.ಕೀರವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹಾಡುಗಳು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಬೀಟ್ಸ್, ಭಾರತದ ಜಾನಪದ ಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಡು ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ವೇದಿಕೆಯು ಎಲ್ಇಡಿ ಟವರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಮಾರು 100 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಈವೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಲೈವ್ ಸೆಟಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ರಚನೆಯು ಅಂದು ಸೇರುವ ಜನಸಾಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ.
ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಭವ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಸೈನರ್ಗಳು ಲೈಟ್, ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಕ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೃಹತ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ರೇಮ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸೆಟಪ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವಿಭಾಗವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಿನಿಮೀಯ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆ, ಕೀರವಾಣಿ ಅವರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಜರುಗಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬ್ಟ್ರಾಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.