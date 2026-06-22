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'ಹೊಸ ನಾಯಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ': ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ 'ಪಳಾರ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್​ ಸಾಥ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಜನ ನಾಯಗನ್, ಕೆಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 'ಕೆವಿಎನ್' ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿತ್ರತಂಡ ತನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Gilli Nata starrer Palar Movie Announce
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ 'ಪಳಾರ್' ಘೋಷಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 22, 2026 at 10:46 AM IST

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'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್​' ಎಂಬ ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಅವರೀಗ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಟಾಕ್ಸಿಕ್​​, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ನಟನೆಯ ಜನ ನಾಯಗನ್​​, ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಅಭಿನಯದ ಕೆಡಿ: ದಿ ಡೆವಿಲ್​​ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​​ ಸಾಥ್​ ನೀಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಅದರಂತೆ, ಇದೀಗ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ.

ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​ ಕಟ್​ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಚಿತ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಬಂಡೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುಹೂರ್ತ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಗಣ್ಯರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಕ್ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲನೆ‌ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಿರಿಯರ ಸಾಥ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

Gilli Nata starrer Palar Movie Announce
'ಪಳಾರ್' ಚಿತ್ರತಂಡ (ETV Bharat)

ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಅಂತಹ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​​ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 12ರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಕೆಲ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಹಿನ್ನೆಡೆ ಕಂಡಿತು. ಇದೀಗ, ಹಾಸ್ಯನಟನಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೀರೋ ಆಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮನರಂಜಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್​ 21, ನಟನ ಜನ್ಮದಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಹೂರ್ತವೂ ನಡೆದಿದೆ.

Gilli Nata starrer Palar Movie Announce
'ಪಳಾರ್' ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ಸಾಥ್ (ETV Bharat)

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, ''ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆವರೆಗೆ, ಪ್ರತೀ ಕ್ಷಣವೂ ಪರಿಶ್ರಮದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪಳಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕನಸು ಅರಳಿದೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರೋರ್ವರು ಪ್ರಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಹೊಸ ನಾಯಕ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಫೈಯರ್ ಎಮೋಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಲ್​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಅಣ್ತಮ್ಮ' ಎಂದು ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Gilli Nata starrer Palar Movie Announce
'ಪಳಾರ್' ಸಿನಿಮಾ ಮುಹೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಊಹಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಓಡೋದು ಪಕ್ಕಾ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕಂಗ್ರಾಜುಲೇಶನ್ಸ್​, ಆಲ್​​ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್​ಡೇ ವಿಶ್​ಗಳಿಂದ ಕಾಮೆಂಟ್​ ಬಾಕ್ಸ್​​ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಳಾರ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆವಿಎನ್​​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​​ನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ್ಯವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಸ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆ.ವಿ.ಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್​ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ವೆಂಕಟ್​​ ನಾರಾಯಣ್​​, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಹೆಡ್ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ನವೀನ್​ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Gilli Nata starrer Palar Movie Announce
'ಪಳಾರ್' ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭ (ETV Bharat)

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ಮುಹೂರ್ತ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ನವ ನಾಯಕ ನಟನನ್ನು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತು. ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ನಾಯಕಿ, ಸಂಭಾವನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು‌. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂದು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

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ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿರಲಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

TAGGED:

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಹೀರೋ
ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಪಳಾರ್​ ಸಿನಿಮಾ
ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್
ರವಿಚಂದ್ರನ್
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