ETV Bharat / entertainment

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಸದ್ದು: 'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಉಗಾಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಹಾಡಿಗೆ ಉಗಾಂಡದ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

'Afro Tapaang' Making
'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo: '45' Film Team)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 4, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ '45' ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮೋಶನಲ್​​​ ಸಾಂಗ್​​ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್​' ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಡ್ಯಾನ್ಸ್​ ಮಾಡಿ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್‌ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಉಗಾಂಡದ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್‌ನ ಹೈ-ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟಪಾಂಗ್ ಸಂಗೀತದ ಮಿಶ್ರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ 'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಹಾಡಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಉಗಾಂಡದ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್‌ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೂರಜ್​ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್​, ಆನಂದ್​ ಆಡಿಯೋ 45ಮೂವಿ ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್​​ ಪೇಜ್​​​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆಫ್ರೋ ಶೈಲಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್​​ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಸೊಗಡು ಸೇರಿ ಇಂಟರ್​ನೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಲೆಯೆಬ್ಬಿಸಿದೆ.

'Afro Tapaang' Making
'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo: '45' Film Team)

ಬ್ರಿಟನ್‌ನ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ (Britain's Got Talent) ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿರುವ ಈ ಕಲಾವಿದರೀಗ ಆಫ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'Afro Tapaang' Making
'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo: '45' Film Team)

ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡ ಆಫ್ರೋ ಟಪಾಂಗ್ ಹಾಡು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16+ ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಕಂಡು, 158K ಲೈಕ್ಸ್ ಪಡೆದು ಅಗಾಧ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳಾದ ಶಿವರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪವರ್‌ಪ್ಯಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

'Afro Tapaang' Making
'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo: '45' Film Team)

ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್​ಗಳಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಹಾಡಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಎಫ್​ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ MARZ (ಕೆನಡಾ) ಈ ಹಾಡಿನ ವಿಷುವಲ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ '45' ಚಿತ್ರದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮುನ್ನೋಟವಾಗಿದೆ.

'Afro Tapaang' Making
'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo: '45' Film Team)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮದುವೆ ವದಂತಿಯನ್ನೀಗ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ': ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

'Afro Tapaang' Making
'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಮೇಕಿಂಗ್ (Photo: '45' Film Team)

'AFRO ಟಪಾಂಗ್‌' ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಮೇಶ್‌ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದೆ. ಹಾಡಿನ ಯಶಸ್ಸಿನಲೆಯಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರತಂಡ, ಇದೇ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿದೆ. '45' ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ 2025: ರಿಷಬ್​, ರುಕ್ಮಿಣಿ, ಅಮೀರ್​​​ರಂಥ ದಿಗ್ಗಜರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ನವಕಲಾವಿದರು

ಶಿವರಾಜ್​​​ಕುಮಾರ್, ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ ಕಟ್​​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವಿದು. ಎಂ.ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಸೂರಜ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.

TAGGED:

AFRO ಟಪಾಂಗ್
45 ಸಿನಿಮಾ ಸಾಂಗ್ಸ್
ಉಗಾಂಡ ಘೆಟ್ಟೋ ಕಿಡ್ಸ್
ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ
AFRO TAPAANG IN AFRICA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.