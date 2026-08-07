Gen-Z ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ, ಹೆಮ್ಮೆ: ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್
ಜೆನ್-ಝಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 6:08 PM IST
ಜೆನ್ ಝಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು "ಜನರೇಶನ್ ಗಟರ್" ಎಂದು ಕರೆದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ಅವರಿಂದು ಜೆನ್ ಝಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಐಡೆಂಟಿಟಿಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಜೆನ್ ಝಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ, ಕಂಗನಾ ರಣಾವತ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ಜೆನ್ ಝಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಗುರುತಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸಂಸತ್ತಿನ ಹೊರಗೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುವ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಜಿ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು, ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದೇಶದ ಯುವಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುರುತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಂಚಿಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದಕ್ಕೂ ನಟಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನಟಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವರನ್ನು ಮತ್ತು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗೆಲುವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
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"ಜೆನ್ ಝಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾಗ. ಜೆನ್ ಝಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಜನರು ಜೆನ್ ಝಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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