ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್'​ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​ ಡೇಟ್, ಟೈಂ ಫಿಕ್ಸ್: 'ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ RIP'- ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸುತ್ತ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Yash starrer 'Toxic' Teaser release Date out
ಯಶ್​ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಪೋಸ್ಟರ್ (Photo: ETV Bharat)
Published : February 19, 2026 at 1:59 PM IST

ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ರಾಕಿಂಗ್​​ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್​​ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಟ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನೋಟ ಟೀಸರ್ ಗಾಢ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್​​ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಜನವರಿ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು​​, ಟೀಸರ್​ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆದ್ದಿದೆ.

ಅನೌನ್ಸ್​ಮೆಂಟ್​ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​​ ಕಾಮೆಂಟ್​​ ಸೆಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೈ ಯಶ್ ಬಾಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್​ಐಪಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, "ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್​ಐಪಿ" ಮತ್ತು "ಅರೆ ಭಾಯ್ ಕಲ್ ಧಮಾಕಾ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

