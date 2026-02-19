ಯಶ್ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್, ಟೈಂ ಫಿಕ್ಸ್: 'ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ RIP'- ಫ್ಯಾನ್ಸ್
ಯಶ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಸುತ್ತ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 19, 2026 at 1:59 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್'ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟನ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರದ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಹಿಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಪೋಸ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ನಟ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ನೋಟ ಟೀಸರ್ ಗಾಢ ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದೆ. ಜನವರಿ 8ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಟೀಸರ್ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆದ್ದಿದೆ.
ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೋರ್ವರು, "ರಾಯ ಮತ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೈ ಯಶ್ ಬಾಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ಐಪಿ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು, "ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆರ್ಐಪಿ" ಮತ್ತು "ಅರೆ ಭಾಯ್ ಕಲ್ ಧಮಾಕಾ ಹೋನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:35ಕ್ಕೆ" ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: