ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ಲಾಕ್ ಅಪ್ಗೆ ಬಂದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ
ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಪತಿ, ನಟ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ 'ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಜಾ'ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 9, 2026 at 10:23 AM IST
ಹಿಂದಿ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅಂತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ನ ವಿಜೇತ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ನೆಟ್ಫ್ಲಿಕ್ಸ್ನ ಫೇಮಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಝಾ'ಗೆ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ-ನಟಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಚಮೋಲಾ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಷಗಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಈ ಶೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 'ನಾವು ವಿಚ್ಛೇದನದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಇಂದು ಪ್ರಸಾರ ಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯು ಈ ಸೀಸನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರೂ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸತ್ಯಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಈವರೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ದಂಪತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಡಿವೋರ್ಸ್ ವಿಷಯ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಮಾಡಿದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯದ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಲಾಕ್ ಅಪ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೋಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀಡಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರು.
"ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಅನೇಕರು ಇದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಟಜಿ ಎಂದೂ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೇಳಿಕೆ ನಂತರ, ಗೌರವ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಅವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸದಾ ಆಕಾಂಕ್ಷಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನನ್ನ ಪತ್ನಿ. ನಾನು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ನಂತರ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೈಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ನವೆಂಬರ್ 24, 2016ರಂದು ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಸೆಮಣೆಯೇರಿದರು. ಈಗ, ಗೌರವ್ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಅಪ್: ಸಚ್ ಯಾ ಸಝಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಅವರ ಭೇಟಿಯು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ವೀಕ್ಷಕರು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಿರುತೆರೆ ಶೋನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ, ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಅನುಪಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.