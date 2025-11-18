ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕಾನ್ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ: ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕನ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪತ್ನಿ
ಅಸ್ಸೋಂನಾದ್ಯಂತ ದಿವಂಗತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಾಚರಣೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಅಸ್ಸೋಂ ರಾಜ್ಯವು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕಾನ್ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ 53ನೇ ಜನ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಣ್ಣೀರು, ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಗಾಯಕನ ಸ್ಮರಣೆ ಸಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಇದು ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಹಾಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಕ್ಷಣವೆಂದರೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗರಿಮಾ ಸೈಕಿಯಾ ಗಾರ್ಗ್ (Garima Saikia Garg) ಅವರ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಗರಿಮಾ, ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಹಳೇ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. "ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಚೆನ್ನಾಗಿರಿ" ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ತಲುಪಿತು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ದಿವಂಗತ ಗಾಯಕನ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಜುಬೀನ್ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು "ಕೌಶಲ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ" ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗರಿಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸ್ಸೋಂನಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಗಾಯಕನ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರಿಗೆ, ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಸದಾ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಗಾಯಕ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದರು. ಅವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ದಯೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜ್ಯೋತಿಶಂಕರ್ ಬಾರು ಅವರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯೂ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ 53ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅನೇಕರಿಗೆ, ಈ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು ಜುಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡಿದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ.
ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಸೋನಾಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ಉಳಿದಿರುವ ಸಂಗೀತಗಾರನಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜುಬೀನ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯವು ತಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇಂದು ಕೇವಲ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಬದುಕಿದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಅವರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಪರಂಪರೆಯ ಆಚರಣೆ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.
