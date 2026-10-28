'ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬದಿಂದ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿದೆ': ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ
2026ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 1:03 PM IST
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಸೂರನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 'ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೊಸೈಟಿ' ಇದೀಗ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಪರಿದೃಶ್ಯ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ 'ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೊಸೈಟಿ', ಈ ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಇದೇ 2026ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬ ಕಿರುಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬದ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ, ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ, ಲಾಂಛನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಟಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಶರ್ಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸದಭಿರುಚಿಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೊಸೈಟಿಯಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೂರಾರು ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರು, ತಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿಯೇ ಇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್.ಆರ್.ಕೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೊಸೈಟಿಯು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ'' ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.
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ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮೈಸೂರು ಸಿನಿಮಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ಎಂ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಶೇಖರ್ ವಿ.ಆರ್, ಖಜಾಂಚಿ ಸುರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಎಂ.ಆರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಿ.ಎಲ್, ಅಲ್ವಿನ್ ಮತ್ತಿತರರು ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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2026ರ ನವೆಂಬರ್ 21 ಮತ್ತು 22ರಂದು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಕೆ.ಜಿ.ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಫ್.ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ (FKCCI) ಭವನದ ಸರ್.ಎಂ.ವಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗಂಧದಗುಡಿ ಸಿನಿಹಬ್ಬ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿವೆ. ಸುಮಾರು 12 ಗಂಟೆ 35 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಲಿದೆ.