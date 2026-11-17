ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್ರ 'ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ'ದಿಂದ 'ಗಾ ಗರಗ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್
ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 5:08 PM IST
ರಂಗಿತರಂಗ ಸಿನಿಮಾ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಚಿತ್ರದ ಗಾ ಗರಗ ಎಂಬ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಗೀತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿರುವ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾತ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಪ್ರಮೋದ್ ಮರವಂತೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಈ ಗೀತೆಯು ಕೇಳುಗರ ಮನಸು ತಟ್ಟುವಂತಿದೆ.
"ಬಂಗಾರದಂತ ಊರೋ ಸಿವ, ಊರೇ ಊರು ಸೂರು ಕೊಟ್ಟ ಊರು.. ಸತ್ಯಾನೇ ನಾವು ನಂಬೋ ದೈವ, ಊರೇ ಊರು ಬಾಳು ಕೊಟ್ಟ ಊರು.." ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುವ ಈ ಹಾಡು, ಹುಟ್ಟೂರು ಹಾಗೂ ಸತ್ಯದ ಹಾದಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವಂತಿದೆ. ಕೈಲಾಶ್ ಖೇರ್ ಅವರ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಹಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷ ತೂಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಚಿನ್ ವಾಲಿ ಕಥೆ ಬರೆದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ನಟ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಚಿನ್ ವಾಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಿತ್ ಸೋನಿಗಾರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಲಗೆ ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಶ್ ಸೋನಿಗಾರ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸತ್ಯ ಸನ್ ಆಫ್ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ತಾರಾಗಣದಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಬೃಂದಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಡಾ.ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವುದು ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದುಪ್ಪಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ನಟ ಸಾಯಿ ಕುಮಾರ್, ಮಧುಸೂಧನ್ ರಾವ್, ಸ್ವಾತಿ ಗುರುದತ್, ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಶೌರ್ಯ, ಮಠ ಕೊಪ್ಪಳ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮುಳಗೆ, ಚೇತನ್ ದುರ್ಗಾ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಶಿವಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಿರೂಪ್ ಭಂಡಾರಿ, "ಈ ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ 2 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ, ಉತ್ಸಾಹ ಅದ್ಭುತ. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡೈಲಾಗ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಯಾರಾಗಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
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ಸಚಿನ್ ಬಸ್ರೂರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಂದೀಪ್ ವಲ್ಲೂರಿ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕವಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಿನಿಮಾ 2027ರ ಜನವರಿ 22ರಂದು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ.
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