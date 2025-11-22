ETV Bharat / entertainment

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ರ 'ಸು ಫ್ರಮ್​​ ಸೋ' ಪ್ರದರ್ಶನ

ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಪನೋರಮಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸು ಫ್ರಮ್​​ ಸೋ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದೆ.

Raj B Shetty, Su from So
ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸು ಫ್ರಮ್​​ ಸೋ (Photo: ETV Bharat, Film Poster)
Published : November 22, 2025 at 1:34 PM IST

ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸ್​​ ಆಫೀಸ್​ನಲ್ಲಿಯೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ 'ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ' ಚಿತ್ರವಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆದಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿತ್ರವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸದಲ್ಲೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಕೂಲಿ, ವಾರ್​​ 2 ಅಂತಹ ಬಿಗ್​ ಬಜೆಟ್​​, ಸ್ಟಾರ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆಕಂಡ ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಪನೋರಮಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರ ಇಂದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಸಂಜೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ, ''ನಮ್ಮ ಮೂಲದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವೇದಿಕೆವರೆಗೆ. ಸು ಫ್ರಮ್​ ಸೋ - ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಇಂಡಿಯನ್​ ಪನೋರಮಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ''ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್​ ರೈಟಿಂಗ್​ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು, ತುಳುನಾಡಿನ ಕಥೆ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ, ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೆಪಿ ತುಮಿನಾಡ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತಿಥಿ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶನೀಲ್ ಗೌತಮ್, ಸಂಧ್ಯಾ ಅರಕೆರೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡ್, ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಣಾಜೆ, ಮೈಮ್ ರಾಮ್​ದಾಸ್ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡಾ, ರವಿ ರೈ ಕಳಸ ಸೇರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಲೈಟರ್ ಬುದ್ಧ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್​ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಜಿ ಪತ್ನಿ ರೀನಾ ದತ್ತಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಟ ಅಮೀರ್​ ಖಾನ್​

ಚಿತ್ರ ಇದೇ ಸಾಲಿನ ಜುಲೈ 25ರಂದು ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಸೂಪರ್​ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್​ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೂಲಿ ಮತ್ತು ಜೂ.ಎನ್​ಟಿಆರ್, ಹೃತಿಕ್​ ರೋಷನ್​​ ಅವರ ವಾರ್​ 2 ಚಿತ್ರ ತೆರೆಕಂಡು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೂ ಈ ಕಂಟೆಂಟ್​ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನವಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಮಾರ್ಕ್' ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಪ್ಯಾಕ್: 100 ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್​!

ಇದೇ ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಶುರುವಾಗಿರುವ ಇಂಟರ್​ನ್ಯಾಷನಲ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾ (IFFI)ದ 56ನೇ ಆವೃತ್ತಿ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ತೆಲುಗು ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್ ನಂದಮೂರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು, ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.

ರಾಜ್​ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ಸು ಫ್ರಮ್​​ ಸೋ
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವ
SU FROM SO

