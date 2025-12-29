'ನನ್ನ ಮುಂದಿನ 33 ವರ್ಷಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ': ಸಿನಿಮಾಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್
ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಇನ್ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಕಳೆದ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೌಲಾಲಂಪುರದ ಬುಕಿಟ್ ಜಲೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರ 'ಜನ ನಾಯಗನ್'ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಈವೆಂಟ್ ನಡೆಯಿತು. ಸೌತ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನದ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸಿನಿಮಾವಾಗಿ 'ಜನ ನಾಯಗನ್' ಅನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷೋದ್ಘಾರಗಳ ನಡುವೆ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟ ಮಾತನಾಡಿ, ಸರ್ವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
'ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ನಾನವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇನೆ': ''ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರದ ಆಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣ. ವಿಶಾಲ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮರಳಿನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಆದ್ರೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ಭವ್ಯ ಕೋಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತೀ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ನಾನವರ ಮನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ'' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಕರ್ಮ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ''ಓರ್ವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಆಟೋ ಹತ್ತಿದರು. ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಟೋ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗವರು, ನೀವ್ಯಾರೆಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿ? ಎಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕನನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕವರು, ಈ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧರೋರ್ವರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಆಗ ಆ ಕೊಡೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಂತರ, ವೃದ್ಧ ಹೂವು ಮಾರುವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಹೂವು ಮಾರುವ ಮಹಿಳೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕೊಡೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಈ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮನೆ ತಲುಪಿದಳು. ಅಂದಹಾಗೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮಗಳು''.
''ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲ ಇತರರಿಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿಜಯ್ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿದರು. ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್, ನಟಿಯರಾದ ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ, ಮಮಿತಾ ಬೈಜು, ಪ್ರಿಯಾಮಣಿ, ನಟರಾದ ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಜ್, ಗೀತರಚನೆಕಾರ ವಿವೇಕ್, ಗಾಯಕರಾದ ಅನುರಾಧಾ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಆಂಡ್ರಿಯಾ, ಸೈಂಧವಿ, ಗಾಯಕರಾದ ವಿಜಯ್ ಯೇಸುದಾಸ್, ಎಸ್.ಪಿ.ಬಿ.ಚರಣ್, ಹರಿಚರಣ್, ಹರೀಶ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸೇರಿ ಹಲವರು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಕೆಲ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, 'ಜನನಾಯಗನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೆಚ್.ವಿನೋದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಜನ ನಾಯಗನ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೆ, ಪೂಜಾ ಹೆಗ್ಡೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ 9, 2026ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ನಟನ ಕೊನೆ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.