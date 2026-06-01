'ಇಂದಿನಿಂದ, ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ': ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ RCBಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಂದ ಜೈಕಾರ

2025ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕನ್ನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್​ವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 1, 2026 at 11:54 AM IST

ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​​​​​​​ ಭಾನುವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 2 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್​ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಡಿದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕನ್ನಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​: ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್​ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆಲುವಿನ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್​ಕುಮಾರ್, ಒಂದು, ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದಿನಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ, ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ: ''ನಮ್ಮ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್! ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಜಯವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ, ಪ್ಯೂರ್​ ಎಮೋಶನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್​ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡೋದು ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​​ ಎಂಡಿಂಗ್​ ಆಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ಕಾಂತಾರ ಸಾರಥಿ, ಡಿವೈನ್​ ಸ್ಟಾರ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ರಿಷಬ್​ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರು.

ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್​ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​: ''ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ನಿಷ್ಠಾವಂತರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಮರಣೀಯ ಗೆಲುವು! ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ! ನಮ್ಮ ಆರ್​ಸಿಬಿ! ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ!'' ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್: ಕೆಜಿಎಫ್​, ಕಾಂತಾರ, ಸಲಾರ್​ನಂತಹ ಹಿಟ್​​ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ವೀಟ್​ ಮಾಡಿ, ''ಈ ಸಲನೂ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. ಐಪಿಎಲ್​ 2026 ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿಡಿದ, ಸತತ ಚಾಂಪಿಯನ್​​ಗಳಾದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿಯಾನ. ಅರ್ಹ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ!!'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್​: 'ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್​​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್' ಚಿತ್ರದ 'Veni Vidi Vici' ಸಾಂಗ್​ ಸಹಿತ ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟ-ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್, 'ಎದೆ ಎತ್ತು ತೊಡೆ ತಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ದೇನೆ! Veni Vidi Vici' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್​​​ ಬ್ಯಾನರ್​ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಚಿತ್ರ RCB ಕುರಿತಾಗಿಯೇ ಇದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಖತ್​ ಡ್ರೆಂಡ್​ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನಟರಾಕ್ಷಸ, ''Veni Vidi Vici ಹಾಡೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಯ್ತು! ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ, ಗೆದ್ದು ಬನ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್​! ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು''.

ಡಿಕೆಶಿ: ನಿಯೋಜಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ''ಇಂದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಸಲವೂ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಗಳ ಧೈರ್ಯ, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಂಡವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರತೀ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತ ಆಟಗಾರರು, ತರಬೇತುದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಸುವರ್ಣ ಅಧ್ಯಾಯ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

