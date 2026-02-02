ETV Bharat / entertainment

ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಲಿಂಕ್​, ನಾಲ್ವರ ಬಂಧನ

ನಿನ್ನೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆ ಪೋಸ್ಟ್​ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದು, ಬಂಧಿಸಿದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

FILMMAKER ROHIT SHETTY BISHNOI GANG ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್
ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿc (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 2, 2026 at 1:45 PM IST

ಮುಂಬೈ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ರೋಹಿತ್​​ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ​ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಗ್ಯಾಂಗ್​ ಸದಸ್ಯ ಶುಭಮ್​ ಲೋಂಕರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.

ಕಾರಣ ಘಟನೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆದರಿಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್​ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು "ಶುಭಂ ಲೋಂಕರ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೂ ಬಿಷ್ಣೋಯ್" ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ 4 ಆರೋಪಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಬತ್ತು ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ 12.45ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಗುಂಡು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಮ್‌ನ ಗಾಜಿಗೆ ತಗುಲಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಜುಹು ಪ್ರದೇಶದ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ಕೊಲೆ ಯತ್ನ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ಸದ್ಯ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕಟ್ಟಡದ ಹೊರಗೆ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಲಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಜುಹು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ವಿಭಾಗದ ತಂಡಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ ಅಡಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆದರಿಕೆಯ ಪೋಸ್ಟ್​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?: ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿ. ನೀವು ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ, ಬಾಬಾ ಸಿದ್ದಿಕಿ ಎದುರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವವರು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

