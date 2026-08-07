'ಲವ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್'ಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಸಾಥ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿರುವ ಕಿರಣ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು 'ಮಿರಾನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್' ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು, ಸದಭಿರುಚಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 7, 2026 at 11:48 AM IST
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸೋದು ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇಂಜಿನಿಯರ್, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಲಾಯರ್... ಹೀಗೆ ಬಹುತೇಕರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿಯೋದು ಈಗ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಕೆಲವರು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೈಡಿಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅವರೇ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್.
ಹೌದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಮಿರಾನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಸದಭಿರುಚಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೇ 'ಲವ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್'.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಘೋಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಳೆಯ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ರು. ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಲವ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್, ''ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ. ಅವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನವಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿ'' ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
ನಿರ್ಮಾಪಕ - ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅವು ಸದಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗಿನ ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕೆನ್ನುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಲವ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಜಾನರ್ನ ಕಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಿದೆ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನವೂ ನನಗೊಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಸಂಬಂಧಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದೆವು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಐಡಿಯಾಗಳು ಹೊಳೆದವು. ನಮ್ಮ ಕಥೆ ದೂರದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಿಭಾಷೆಯೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಯುವ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರ್.ಕೆ.ಚಂದನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ನಾಯಕಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಪ್ರಭು ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲೀ ಚಾರ್ಲಿ ಕ್ರಿಲ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ), ಪೂರ್ಣ ಎಸ್, ಖುಷಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಸಾಗರ್, ಶ್ರದ್ದಾಗೌಡ ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದಾದರೆ, ನವೀನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ರಿತ್ವಿಕ್ ಮುರಳೀಧರನ್, ವೇದಾಂತ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ದೈವಜ್ಞ ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ ಲವ್ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಚಿತ್ರ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೆರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
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