ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ಟೆಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಅನಿಮಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್​ನ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಸೇವೆ ನಗರದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

Anil Kumble Flags off mobile wildlife ambulance
ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ (Photo: ETV Bharat)
December 23, 2025

ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ರಾಯಭಾರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ ಸೇವೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದರು. ಟೆಕಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಅನಿಮಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಸೇವೆ ನಗರದ ತ್ವರಿತ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ನಗರ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅತಿಕ್ರಮಣವು ಮಾನವ - ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಾಣ ಅನಿಮಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡ್, "ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಗರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಥವಾ ಗಾಯವಾದ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ/ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ನಾವು 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

Former cricketer Anil Kumble
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ (Photo: ETV Bharat)

ಬೆಂಗಳೂರು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೀಗ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದೆ/ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಲಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. "ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ನಗರದ ಅನಧಿಕೃತ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್, ಎಮು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪುನರ್ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಲು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Anil Kumble Flags off mobile wildlife ambulance
ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ಗೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ (Photo: ETV Bharat)

ಟೆಕಿಯಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 'ಟೆಕಿಯಾನ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್' ಅಡಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಗರ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಕಿಯಾನ್​ನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರವಿಂದ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, "ಟೆಕಿಯಾನ್​ನಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಸರೀಸೃಪಗಳು (ಹಾವುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮತ್ತು ಮಂಗಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಣ್ಣ ಸಸ್ತನಿಗಳವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣದ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾರಿಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಚಿರತೆಗಳು, ಕಾಟಿ (ಗೌರ್) ಮತ್ತು ಕರಡಿಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ವನ್ಯಜೀವಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಅನಿಮಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟೆಕಿಯಾನ್ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಜೈವಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ 24x7 ಸಹಾಯವಾಣಿಃ ಇದು +919108819998.

SAMYUKTA HORNAD
ವನ್ಯಜೀವಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್
ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ
ಸಂಯುಕ್ತಾ ಹೊರನಾಡು
MOBILE WILDLIFE AMBULANCE

