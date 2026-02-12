ಒಂದೇ ವಾರ ಐದು ಚಿತ್ರಗಳು ತೆರೆಗೆ: 'ಸೀತಾ ಪಯಣ'ದ ಜೊತೆಗೆ 'ಓ ಸುಂದರ ರಾಕ್ಷಸಿ', 'ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ'ದೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ!
ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೀತಾ ಪಯಣ ಸೇರಿ ಈ ವಾರ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆರೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಾವ ಚಿತ್ರ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : February 12, 2026 at 10:22 PM IST
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೊ ಸೋಲುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಸಿನಿಮಾಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ವು. ಈ ವಾರ ಕೂಡ 5 ಚಿತ್ರಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸೀತಾ ರಾಮ, ಮಗ್ಗಿಪುಸ್ತಕ, ದೈವ, ಮರಳಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಓ ಸುಂದರ ರಾಕ್ಷಸಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕೊಡಲಿವೆ.
ಈ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ಸೀತಾ ಪಯಣ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ, ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ‘ಆಕ್ಷನ್ ಕಿಂಗ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರವಿದು. ಮಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್ - ನಿರಂಜನ್ ಸುಧೀಂದ್ರ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸೀತಾ ಪಯಣ ಚಿತ್ರ ಕನ್ನಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಟೀಸರ್, ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಮೂಲಕ ಜನಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಅವರದ್ದೇ. ಅನೂಪ್ ರೂಬೆನ್ಸ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಜಿ.ಬಾಲಮುರುಗನ್ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಸಂಕಲನ, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ಸಾಹಸ ನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ ಶ್ರಸ್ತಿ ನೃತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅರ್ಜುನ್, ನಿರಂಜನ್, ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ, ಸತ್ಯರಾಜ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಮತ್ತು ಕೋವೈ ಸರಳಾ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ಧ್ರುವ ಸರ್ಜಾ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ದೈವ: ಈ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆ ದೈವ ಅಂತಾ ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುವ ನಟ MJ ಜಯರಾಜ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಸಿನಿಮಾ ದೈವ. ಜಯರಾಜ್ ಗೆ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ನೀತು ರಾಯ್, ಸುರಭಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸೂರ್ಯ, ಅರುಣ್ ಬಚ್ಚನ್ ಮುಂತಾದವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಜೇತ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವಿದೆ. ಚಿತ್ರವು ಶುಕ್ರವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 13ರಂದು) ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು, ಯುವ ನಟ ಅರ್ಜುನ್ ವೇದಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ನಿರೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮೃತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಮರಳಿ ಮನಸಾಗಿದೆ ಚಿತ್ರ ಗುರುವಾರವೇ(ಫೆ.12) ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗಾಭರಣ, ಮಾನಸಿ ಸುಧೀರ್, ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆನಕ ಟಾಕೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಮುದೇಗೌಡ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್.ಒ ತೆಲಿಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, ನಾಗರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಆಶಿತ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಖ್ಯಾತಿಯ ರಂಜನ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ರಾನ್ವಿ ಶೇಖರ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ 'ಮಗ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ' ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಇದೇ ವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೋಭರಾಜ್, ಮೇಘನಾ, ಮೈಸೂರು ರಮಾನಂದ್, ಮೇಘಶ್ರೀ, ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಗೋಪಿ, ಚಂದ್ರಪ್ರಭ, ರಾಘು ರಮನಕೊಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಕಲನವಿದೆ. ಹರಿವರಾಸನಂ ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರುವ ಚಿತ್ರ 'ಮಗ್ಗಿಪುಸ್ತಕ’ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಫಿಲಂಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿ ಸಿ. ಯತಿರಾಜ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಓ ಸುಂದರ ರಾಕ್ಷಸಿ: ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಶೇರಾಜ್ ಮೆಹದಿ ಕಥೆ-ಚಿತ್ರಕಥೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರ ಓ ಸುಂದರ ರಾಕ್ಷಸಿ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಶೇರಾಜ್ ಮೆಹದಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿ ವರ್ಮಾ, ಸುಮನ್, ನೇಹಾ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ತಮ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮುಂತಾದವರು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಶುಕ್ರವಾರ ತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸಬರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಗಿವೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಮಾತು. ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಸದ್ಯ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಡೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚಿತ್ರತಂಡದವರ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
