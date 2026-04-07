'ಈ ಕಥೆ 2025ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ': 'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸ್ಟೋರಿ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಡಾಲಿ

ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಕನ್ನಡದ ಪ್ಯಾನ್‌ ಎಮೋಷನಲ್‌ ಸಿನಿಮಾ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಹಾಡು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Actor Daali dhananjay on 'Mother Promise'
'ಮದರ್‌ ಪ್ರಾಮಿಸ್' ಸ್ಟೋರಿ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ (Photo: ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 7, 2026 at 12:53 PM IST

ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಟರಾಕ್ಷಸ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್‌ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ತಾವೇ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್​​ ಮೂಲಕ ಕಥೆಯ ಸುಳಿವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಡೊಂದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ಪೋಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲೇನಿದೆ?

''ಈ ಕಥೆ 2025ರ ನಮ್ಮ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಪ್​ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ....''

''ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​: ಫಾದರ್​ ಆಫ್​ ಆಲ್​ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್. ಪೂರ್ಣ ಈ ಟೈಟಲ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಅರಳಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಂದುವಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಟೈಟಲ್. ಅದರ ಅಡಿಬರಹವಂತೂ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ ಎನಿಸಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು, ನಾಗ, ಸುನಿಲ್, ಮಹದೇವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರು ಸೇರಿ ಉಗಿಬಂಡಿ - Father Of All Mass Movies ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ತರಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಮಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಾಯ್ತು''.

''ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ - ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ನಿರೂಪಣೆಯ ಧಾಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಮಜವಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಣ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್​​ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೆಳೆಯರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಪೋಸ್ಟರ್ ರೀಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್​ ಕೂಡಾ ಅದೇ ಇದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು''.

''ಈಗ ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರೋ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿವಿ. ನವನೀತ್‌ ಶ್ಯಾಮ್ ನರನಾಡಿ ಪಂಪ್ ಆಗೋ ಥರ ಕಂಪೋಸ್​ ಮಾಡಿ, ಶಶಾಂಕ್ ಸೋಗಾಲ್ ಮಾಸ್​ ಆಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಲೆಜೆಂಡರಿ ______ ನಮ್ಮ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ಸ್ ಫೇವರಿಟ್​ ಗಾಯಕರು ಹಾಡಿರೋ ಹಾಡು''.

''ಕಥೆ 2025ರ ನಮ್ಮ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಗೆದ್ದಿರೋ ಸೆಲೆಬ್ರೇಶನ್​​ ಇಂದಾನೆ ಸಿನಿಮಾ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಸೀಸನ್​​ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್​ ಟು ಬ್ಯಾಕ್​​ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವೆ ಕಪ್​​ ಗೆಲ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮದರ್​ ಪ್ರಾಮಿಸ್​​ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಮೊದಲ ಹಾಡು - ಜೀವನದ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮಜವಾದ ದಿ ರೋಸ್ಟ್​ ಸಾಂಗ್​. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ! ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ'' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

