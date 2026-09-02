'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಆಗಲು ಹೊರಟ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಗುರುನಂದನ್: ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಥೆ?
Mr Jack: ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 2, 2026 at 3:15 PM IST
ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗುರುನಂದನ್ ರಾಜ್, 'ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್' ಬಳಿಕ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗುರುನಂದನ್ ನಟಿಸಿ, ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಸಿನಿಮಾ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿರುವ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಯಿತು.
'Mr Jack' ಚಿತ್ರದ ಟೀಸರ್ ಆನಂದ್ ಆಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸುಮಂತ್ ಗೌಡ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್ ಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಥೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯವೇ ಪ್ರಧಾನ. ಎಮೋಷನ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಜನರು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ. ಗುರುನಂದನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಛ. ಮಿತ್ರ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಅರವಿಂದ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜಗ್ಗಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಸೇನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾಗಿ, ಕಿರಣ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರೇಲರ್ ಹೊರಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಬಳಿಕ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರುನಂದನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ನಿರ್ಮಪಕರಿಗೂ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಅವರು ಒಪ್ಪಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು ಎಂದೆನಿಸಿ, ನಾನೇ ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಾನಕಿರಾಮ. ಇದೊಂದು ಪರಿಶುದ್ಧ ಹಾಸ್ಯಮಯ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಚಿತ್ರ. ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಕೆಲವರ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿರದೇ ವಿಚ್ಛೇದನದ ತನಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ. ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಾತ್ರದ ಹಸರು ನಂದಿನಿ. ಮುಗ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾಯಕಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಪೂಣಚ್ಛ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ, ಅರವಿಂದ್, ಧರ್ಮಣ್ಣ, ಸುಶ್ಮಿತ ಜಗ್ಗಪ್ಪ, ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಲಾವಿದರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
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ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿವಸೇನ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್, ಕಿರಣ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶನ, ವಿಜಯ್ ರಾಜ್ ಸಂಕಲನ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಮಂಡಿಮನೆ ಟಾಕೀಸ್ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಗುರುನಂದನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಸಂತೋಷ್, ಮಹೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸುಜಿತ್ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಟೀಸರ್ನಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಾಕ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ತರುವ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
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