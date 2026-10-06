ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಿಡಿದ ಪಟಾಕಿ: ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಶಿವಣ್ಣ ಪಾರು - ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಬೇಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸಡನ್ ಅಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 6, 2026 at 1:05 PM IST
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಂದು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕರುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಶನ್ ವೇಳೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದ ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೇಲ್ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಸಲುವಾಗಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿದು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಣ್ಣ ಕೂಡಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಮುಂದಾದರು. ಸುತ್ತಲಿದ್ದವರು ಕೂಡಾ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಕೂಡಲೇ ಅಗ್ನಿ ನಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
actor shivarajkumar escape Firecracker accident at chitradurga #shivarajkumar #jailer2 #bail #chitradurga #shivanna #chitradurga #KarnatakaNews https://t.co/qxX4kiZ39Q— Santosh Kumar (@Santhuka820) October 6, 2026
ಪ್ರತೀ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿವಣ್ಣನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ನಟನನ್ನು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತ್ಮಿಯವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಟ್ಟಡದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಪ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ, ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಶಬ್ದವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಟನ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
'ಬೇಲ್' ಸಿನಿಮಾ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಸ್ಯಾಕ್ನಿಲ್ಕ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ 4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. 1.34 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ (ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಚಿತ್ರ, ತನ್ನ 2ನೇ ದಿನ 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. 3ನೇ ದಿನ ಚಿತ್ರ 89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ನಿನ್ನೆ 41 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿದೆ. 3.46 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ.
Blockbuster #Bail team visit @ Chitradurga🔥 #Shivanna #KingShivanna #DrShivarajkumarUpdates https://t.co/2Yz6A6gtFW— Dr Shivarajkumar updates ™ (@shivannaupdates) October 6, 2026
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ಟಾಕ್ಸಿಕ್, ಕೆಡಿ, ಜನ ನಾಯಗನ್ ಅಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಡಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವೆಂಕಟ್ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಕಿಂಗ್ ಸಾಯಿಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಜಯರಾಮ್ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೂಸ್ ಮಾದ ಯೋಗೇಶ್, ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸಂಜನಾ ಆನಂದ್ ತಾರಾಬಳಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ಅಜನೀಶ್ ಲೋಕನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗೀತ, ವೈದಿ ಎಸ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕೈಚಳಕ ಹಾಗೂ ಮುರಳಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಣ್ಣ ಸೇರಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಪ್ರಚಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.
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