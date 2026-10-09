ಬಾಡಿಶೇಮ್, ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್: 'ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು'
ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಬಾಡಿ-ಶೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ವ-ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2026 at 3:57 PM IST
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಾಗುವ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಬಾನಿ ಕುಟುಂಬ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಟ್ರೋಲ್ಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಹೆರಿಗೆ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ ತೀವ್ರ ಬಾಡಿ-ಶೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್, ನಿರಂತರ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನೊದಗಿಸಿತು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಗುರುವಾರ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ಕೇ ಬ್ಯೂಟಿ'ಯ (Kay Beauty) ಮೊದಲ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೈಜತೆ, ಸ್ವಯಂ-ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
Oh my baby she indirectly replied to the troll she faced 😢 but with grace and confidence #Katrinakaif 🫶🌟 https://t.co/pJik0umhJ3— Miri Miri (@KatrinauniqueD) October 8, 2026
"ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಬಿಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಡೆ-ನುಡಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಹ ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೂ ಮಣಿದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ತಾವು "ಭಯದಿಂದ ಜಡಗಟ್ಟಿಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ". ಜೊತೆಗೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಈ ವೇಳೆ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು. "ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ನೀವೆ ನಿಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲಿಗರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದೆಂದರೆ, ಜೀವನವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುಗಮವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇತರರು ತಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಬದಲು, ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸರಳ ಸಂದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು?
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಅಂಬಾನಿ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಣಪತಿ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಕತ್ರಿನಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ 'ಬಾಡಿ-ಶೇಮಿಂಗ್'ಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. 2025ರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ವಿಹಾನ್ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಅವರ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಕಠೋರ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಪೂರ್ವದ ದೈಹಿಕ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರಳಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಡದ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆಗೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. ಕೆಲವರು ಈ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕತ್ರಿನಾ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತು, ಅಂತಹ ಸಂವೇದನಾಹೀನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್, ಸಮೀರಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಟಿಯ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Salman Khan taking an indirect stand for Katrina Kaif against the recent trolling and body-shaming. Respect bhai. 👏 #SalmanKhan #BiggBoss20 https://t.co/XmjJ8V6gSX— 𝒜ℬ (@AB_THE_BOSS) September 19, 2026
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖಡಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20ರ ಎಪಿಸೋಡ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕಿಸುವವರನ್ನು ನಟ ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು. ಕತ್ರಿನಾ ಅವರನ್ನು ಹೆಸರಿಸದೇ, ಗರ್ಭದಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಜನರು ಏಕೆ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಟ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಆದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ನೋಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕದೇ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ಹೇಳಿದ್ದರು.
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