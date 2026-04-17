'ಕೆಲಸ ಸಾಗಿದೆ, ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ': 'ರಾಮಾಯಣ' ಟೀಸರ್ ಕುರಿತಾದ ಟೀಕೆಗೆ ಯಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಚಿತ್ರ 'ರಾಮಾಯಣ' ಈ ತಿಂಗಳಾರಂಭದಲ್ಲಿ 'ರಾಮ' ಟೀಸರ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ತನ್ನ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಟೀಕೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದು, ನಟ ಯಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 17, 2026 at 11:34 AM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್, ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ನಟಿ ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮುಖ್ಯಭೂಮಿಕೆಯ 'ರಾಮಾಯಣ' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ. ಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2ರಂದು ಹನುಮಾನ್ ಜಯಂತಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಚಿತ್ರತಂಡ 'ರಾಮ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಬಂದ ಭವ್ಯ ಟೀಸರ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಮೊದಲ ನೋಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರೆ, ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಟೀಸರ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಗರೋತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಶ್, ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರಲಿದೆ' ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ರಾಮ ಗ್ಲಿಂಪ್ಸ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಹಾಗೂ ರಾವಣ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಯಶ್ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಲಾಸ್ ವೇಗಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಿನಿಮಾಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಯಶ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸದ್ಯ 'ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸ' ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಿನಿಪ್ರಿಯರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ.
ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಗಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್, ''DNEG (ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ) ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವೀಗ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು - ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಯಶ್, ''ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ನಿಖರ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೈಕಿ, ತಾವು ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರೆಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ''ಇದು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರವೇ. ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನಾಗಿ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಮನಿಗೆ ಅವನದೇ ಆದ ರಾಜ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಮ-ರಾವಣ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಿತ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ದಂಗಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಿತೇಶ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಣ್ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಸೀತಾದೇವಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಜಿಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ರಾವಣನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಗೋವಿಲ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ತಂದೆ ರಾಜ ದಶರಥನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಲಾರಾ ದತ್ತಾ ಕೈಕೇಯಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ, ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಮುಂದಿನ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.