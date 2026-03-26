'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಘೋಷಿಸಿದ 'ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್' ನಿರ್ದೇಶಕ: 'ಧುರಂದರ್​ ಡೈರೆಕ್ಟರ್​ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿ' ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಬಿಡಿ' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವೇಕ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ, ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ (Photo: IANS)
Published : March 26, 2026 at 5:24 PM IST

'ದಿ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಫೈಲ್ಸ್'ನಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಫೇಮಸ್​​ ಫಿಲ್ಮ್​​ಮೇಕರ್​​ ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಆಧಾರಿತ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರು ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವೇಕ್ ರಂಜನ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅವರಿಂದು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾನರ್ ಐ ಆಮ್ ಬುದ್ಧ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಜೆ.ಎಸ್ 'ಟಿನಿ' ಧಿಲ್ಲೋನ್​​ರ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್: ದಿ ಅನ್‌ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೀಪ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಸೈಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಅವರು ಕಥೆಯನ್ನು "ಗ್ರೌಂಡ್​ಲೆವೆಲ್​ ರಿಸರ್ಚ್​​"ನ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನೈಜ ಕಥೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದರು.

ಈ ಚಿತ್ರವು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ 2025ರ ಮೇನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 26 ನಾಗರಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಲಷ್ಕರ್-ಎ-ತೈಬಾ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ದಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ದೂಷಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಕ್ರಮಿತ ಕಾಶ್ಮೀರದಾದ್ಯಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.

'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್'ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ವಿಷಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಯ್ಕೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಸೋಷಿಯಲ್​ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು, "ಸರ್, ನೀವು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಏಕೆ ಬಿಡಬಾರದು? ಕ್ಷಮಿಸಿ... ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯು ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನೀವು ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ಅವರನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಅವರು ನಿಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಬಹುಶಃ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಇನ್‌ಪುಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದಿತ್ಯ ಧರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಉರಿ: ದಿ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ (2019) ಮತ್ತು 2025ರ ಧುರಂಧರ್ ಎರಡೂ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರಣ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಧುರಂಧರ್: ದಿ ರಿವೇಂಜ್ ಚಿತ್ರವು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಪರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಧುರಂಧರ್ 2 ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿನಿಮಾ 48.25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇಂಡಿಯಾ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 623.97 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ, ಗ್ರಾಸ್​ ಕಲೆಕ್ಷನ್​ 745.23 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಒಟ್ಟು 261.92 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಂದಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು 1,007.15 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.

