ರಿಷಬ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ: ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಶೆಟ್ರು
ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ನಟ-ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ 'ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 29, 2026 at 11:31 AM IST
ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ (ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ) ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತನ್ನ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಹೌದು, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ 'ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ಸುತ್ತಲಿನ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ 'ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಶೆಟ್ರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿರುವ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟಾರ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಕಾಂತಾರ"ದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. "ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಗೌರವದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಸದಾ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಕಥೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅದ್ಭುತ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ರಿಷಬ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
"ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭಾರತೀಯ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಉತ್ಸವದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಿತು ಭೌಮಿಕ್ ಲ್ಯಾಂಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳು ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 23ರವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐಎಫ್ಎಫ್ಎಂ ಉತ್ಸವವು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಮತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಈ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿಯಲಿವೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್' ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ವಾಟರ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಇಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಚಾರ: ಇದು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ
ಇದೇ ಚಲಚಿತ್ರೋತ್ಸವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಉತ್ತಮ ನಟನೆಗೆ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದವರ ಪೈಕಿ ಶೆಟ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಮೀರ್ ಖಾನ್, ಅಹಾನ್ ಪಾಂಡೆ, ಭೂಮನ್ ಭಾರ್ಗವ್ ದಾಸ್, ದುಲ್ಕರ್ ಸಲ್ಮಾನ್, ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ, ರಣ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕೂಡಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳವಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಯಾರು? ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಚಿತ್ರದ ಯೋಧ ರಾಣಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪೆಡ್ನೇಕರ್
ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸೋದಾದ್ರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೆರೆಕಂಡ ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1 ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿತು. ನಟನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದು, 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್', 'ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಗಿದೆ. ಸಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಪಿಕ್ ಡ್ರಾಮಾ 'ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್: ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್' ಜನವರಿ 21, 2027ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತೆರೆಕಾಣಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿನಿಗಣ್ಯರು ಶೆಟ್ರ ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.