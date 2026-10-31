ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಗಭೀರ ಗಾಯ: ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ನಿಧನ!
ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 12:20 PM IST
ನಿರ್ಮಾಪಕ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗುಪ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಚಲನಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಲವುಳ್ಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಾರ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ದುಃಖಕರ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿಯಿತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಆದ ಗಾಯದಿಂದ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಉತ್ಸಾಹದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಒಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ! ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ, ನಿನ್ನನ್ನು ತುಂಬಾ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಪ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಪಂಡಿತ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಾದ್ಯಂತ ಸಂತಾಪಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ತರಣ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೂಡಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಂಜಯ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು 1994ರಲ್ಲಿ 'ಆತಿಶ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಪಂಚೋಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ದಶಕಗಳ ಕಾಲದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಕಾಂತೆ', 'ಮುಸಾಫಿರ್', 'ಝಿಂದಾ' ಮತ್ತು 'ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ಲೋಖಂಡವಾಲಾ'ದಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ 'ರಾಮ್ ಶಾಸ್ತ್ರ', 'ಖೌಫ್' ಮತ್ತು 'ಜಂಗ್' ಚಿತ್ರಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟಾರರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ಚಿತ್ರನಿರ್ಮಾಣ ಶೈಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಬೇಸ್ ಹೊಂದಿತ್ತು.
Shocked beyond words... Just can't believe that director #SanjayGupta is no more... Met him just a few days ago at the Mata Ki Chowki held at his residence... This is truly heartbreaking and difficult to process... My deepest condolences to his family... Om Shanti 🙏🙏🙏 https://t.co/w231Krj2mo— taran adarsh (@taran_adarsh) October 31, 2026
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ನಿರ್ದೇಶನದ ಜೊತೆಗೆ, ಗುಪ್ತಾ ಅವರು 'ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ಲೋಖಂಡವಾಲಾ' ಮತ್ತು 'ದಸ್ ಕಹಾನಿಯಾನ್' ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 'ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ಲೋಖಂಡವಾಲಾ' ಚಿತ್ರದ ಪೂರ್ವಕಥೆಯಾದ 'ಶೂಟೌಟ್ ಅಟ್ ವಡಾಲಾ' ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ, ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರ 'ದಿ ಮಿರಾಂಡಾ ಬ್ರದರ್ಸ್' ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ರಾಣೆ ಮತ್ತು ಮೀಜಾನ್ ಜಾಫ್ರಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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