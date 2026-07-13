'ಕಲ್ಕಿ'ಯ ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಣಕ್ಕೆ ಟೀಕೆ: ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ
ನಿರ್ದೇಶಕ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 5:04 PM IST
2024ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ 'ತೆರೆಕಂಡ ಕಲ್ಕಿ 2898' ಎಡಿ ಚಿತ್ರದ ಕರ್ಣನ ಪಾತ್ರ ಕುರಿತಾದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸೌತ್ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಫೇಮಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ಮೇಕರ್ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರೋರ್ವರು, ಚಿತ್ರವು ಕರ್ಣನ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕೇವಲ ವೈಭವೀಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, "ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕರ್ಣನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಪ್ರಸೆಂಟೇಶನ್" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದೆ. ''ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಂತರ ಸ್ವತಃ ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ವಿವರ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆಗಿಳಿದರು.
these are Sree Krishnas own words to arjuna in the drona vadha parva... pls read the Mahabharata...I suggest the bibek debroy version... Or google how many times krishna praised karna to arjuna. I have the greatest respect for our history. I know what I'm doing. Wait for part 2. pic.twitter.com/iU2CSq1uNM— Nag Ashwin (@nagashwin7) July 12, 2026
ಕರ್ಣನ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರು ಮಹಾಭಾರತದ ದ್ರೋಣ ವಧ ಪರ್ವವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಬಿಬೇಕ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, "ಇವು ದ್ರೋಣ ವಧ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಓದಿ. ನಾನು ಬಿಬೇಕ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್ ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿ ಕರ್ಣನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾನೆಂದು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವವಿದೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಭಾಗ 2ಕ್ಕೆ ಕಾಯಿರಿ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಿಬೇಕ್ ಡೆಬ್ರಾಯ್ ಅವರ ಮಹಾಭಾರತದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗವು ಕರ್ಣನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದ್ದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರೋರ್ವರು ಅಶ್ವಿನ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ವಿಷಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ (ಚಿತ್ರಣ) ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. "ಗೌರವದಿಂದ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಇದು ಕೃಷ್ಣನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕರ್ಣನನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ನೀವು ಅವನ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ನಾಯಕನಂತೆ ಏಕೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಈಗ ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯು ಕರ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನೆಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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2024ರ ಜೂನ್ 27ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಲ್ಕಿ 2898 ಎಡಿ ಮೈಥಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಜಯಂತಿ ಮೂವೀಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್, ಪ್ರಭಾಸ್, ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಶೋಭನಾ ಮತ್ತು ದಿಶಾ ಪಟಾನಿ ಅವರಂತಹ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಈ ಕಥೆಯು ಡಿಸ್ಟೋಪಿಯನ್ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಂತಿಮ ಅವತಾರವೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಕಲ್ಕಿಯ ಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
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