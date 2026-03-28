ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್

ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ಕದ್ದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.

Published : March 28, 2026 at 8:03 PM IST

ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಭಿನಯಿಸಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಿಲನ ನಾಗರಾಜ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಿತ್ರ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3. ಈ ಸಿ‌ನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದರು‌.

ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೃಷ್ಣ ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಟ ಕೃಷ್ಣ ದಾಖಲಾತಿ ಸಮೇತ ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದೇಶಪಾಂಡೇ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಯಾವಾಗ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಗುರುದೇಶಪಾಂಡೇ ಹಾಗೂ ಕಥೆಗಾರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ಆರೋಪ ಪತ್ಯಾರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು‌. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಸಂಘ, ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬರಹಗಾರರಾದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಸಭೆಯ ಉಭಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸಭೆಯು ಕೆಳಕಂಡ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು.

ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದರು.

ಈ ಕಥೆಯ ತಿರುಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮೂಲದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಚಿತ್ರಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ, ಗುರು ದೇಶಪಾಂಡೆ ಬಳಿಯಿರುವ ಚಿತ್ರಕಥೆಯೇ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಥೆಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ 3 ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆ ಕದ್ದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭರವಸೆಯ ನಟ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್​​ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ 'ಲವ್​​ ಮಾಕ್ಟೇಲ್​​ 3' ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಚಿತ್ರಮಂದಿರ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಈವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್​​ ಮಾಡಿದೆ.

