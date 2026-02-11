'ಯಶ್ ವಿಚಾರವಂತ, ಅವಹೇಳನವಾಗುವಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ': ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಪರ ನಿಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಸಿನಿಮಾ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಮಾಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 11, 2026 at 5:42 PM IST
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿನಿಮಾ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರೀ-ರಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವೀಗ ವಿವಾದಕ್ಕೂ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಾಯಕ ನಟನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಸೀನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ನೋಡುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಈ ಟೀಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಈ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರವು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ದೇವದೂತ ಸಂತ ಮಿಕಯೇಲ್ ಅವರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದೆಯೇ ಅಶ್ಲೀಲ ರೀತಿಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿರುವುದು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಕ್ಕೂಟ (National Christian Federation) ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವಂತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚಿತ್ರತಂಡವು ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಜಯಮಾಲಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಟೀಸರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಜಯಮಾಲಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಿಡುಗಡೆಗೂ ಮುನ್ನ ಬಾಚಿದ್ದು ₹100-200 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು!
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿರುವುದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯವಿದ್ದರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಯಶ್ ವಿಚಾರವಂತ ಹಾಗೂ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೆವಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಹಾಕಿದೆ. ನಾನು ಕೂಡಾ ಚಿತ್ರತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲವೆಂದು ಎಂದು ಜಯಮಾಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೇ ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಸಿದ್ದಾರೆ': ಗಾಯಕ ಉದಿತ್ ನಾರಾಯಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು!
ರಾಯನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಯಶ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳ ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ನೋಡಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ನಯನತಾರ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ, ಹುಮಾ ಖುರೇಶಿ ಅವರ ಲುಕ್ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಲೀಡ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರದ್ದು. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಗೀತು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನವಿದ್ದು, ವೆಂಕಟ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರ ಕೆವಿಎನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಶ್ ಅವರ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ 19ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿದೆ.