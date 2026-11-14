ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಂಬೋದರ 2.O' ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯರು
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ 'ಲಂಬೋದರ 2.O' ಸಿನಿಮಾದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತ್ತು.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 6:12 PM IST
ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಲಂಬೋದರ 2.0' ಸಿನಿಮಾ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಕಂಡು ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಂಪಾದಿಸಿದೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ, ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಜಿಯಾ ಎನ್ನುವ ನೈಜ ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್ ಕೂಡಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಈ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪೆಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಲಂಬೋದರ 2.O ಸಿನಿಮಾದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಶೋ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಫೋರಂ ರೆಕ್ಸ್- ಪಿವಿಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕಟ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖ್ಯಾತನಾಮರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್, ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ, ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಾರಾಗಣದ ನಟನಟಿಯರು ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ, ಬಯೋಕಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಿರಣ್ ಮಜುಂದಾರ್ ಶಾ, ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷದ್ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಪೈ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಜನರಲ್ ಓರ್ಲಿ, ವೈಟ್ಜ್ಮನ್, ಗ್ರ್ಯಾಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ ರಿಕಿ ಕೇಜ್, ಟೆನಿಸ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರೋಹನ್ ಬೋಪಣ್ಣ, ಶ್ರೀಮತಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ನಟ ಶ್ರೀಮುರಳಿ, ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ್, ಪ್ರಗತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಅಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಜೇತರು, ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿದ್ದಪ್ಪ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾದ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್.ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್, ಎನ್.ಎ.ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ನಲಪಾಡ್, ಮಾಡೆಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಂಬೋದರ 2.0 ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿನಿಮಾವಲ್ಲ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆನ್ ಝಿ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರ ತನಕ ಜೀವನದ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವಸ್ತು ಮೊಬೈಲ್. ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಲೈಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೂ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ರೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬುದರ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿಂಪಲ್ ಸುನಿ ಸರಳವಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ಕಪೂರ್ ಖಳ ನಟನಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಚಿ ಬಿಂದ್ರಾ ಸಹಜ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೇಘನಾ ಗಾಂವ್ಕರ್ ಸಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹ್ಯೂಮನಾಯ್ಡ್ ರೋಬೋ ಮತ್ತು ಎಐ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ.
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ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಹಳ್ಳಿ ಸೊಗಡಿನ ಹಾಗು ಪೌರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಲಂಬೋದರ 2.O ಸಿನಿಮಾ ಓಡುತ್ತಿರುವ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಚಿತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.